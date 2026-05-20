Laura Pausini ha celebrato il suo compleanno al Kaseya Center di Miami, trasformando una tappa del tour in una memorabile serata-evento. L'artista romagnola, accolta da un pubblico entusiasta e da una calorosa standing ovation, ha condiviso con i fan un momento speciale, intriso di musica e della presenza di ospiti internazionali. I festeggiamenti si sono protratti fino al backstage, consolidando il legame tra la cantante e la sua platea globale.

Duetti d'eccezione: Camila Cabello e la sorpresa di Achille Lauro

Il culmine dell'emozione è stato raggiunto con l'attesissimo ingresso sul palco di Camila Cabello.

Le due straordinarie artiste hanno regalato al pubblico un duetto indimenticabile sulle note della celebre "Víveme", un'interpretazione che ha unito le loro voci in perfetta armonia, suscitando applausi e grande commozione. Laura Pausini, visibilmente emozionata, ha definito la popstar cubano-americana "il regalo di compleanno più bello", evidenziando la profonda stima e l'affetto reciproco che le lega. La serata ha riservato un'altra grande sorpresa quando Achille Lauro, giunto appositamente negli Stati Uniti, è stato presentato con calore e affetto dalla cantante. Insieme, hanno proposto la suggestiva versione spagnola del loro brano "16 marzo", intitolata "16 de Marzo", un pezzo che aveva già riscosso successo nelle settimane precedenti, aggiungendo un tocco di originalità e internazionalità all'evento.

Festeggiamenti nel backstage e il successo del tour globale

L'atmosfera festosa non si è esaurita con il concerto. La celebrazione è proseguita in un vivace backstage, dove Laura Pausini ha brindato e condiviso momenti di gioia e leggerezza con Camila Cabello, Achille Lauro, la sua band, lo staff e gli amici più intimi. Tra abbracci, candeline e risate, la cantante ha espresso la sua gratitudine per il calore e l'affetto ricevuti, documentando questi istanti con immagini e video sui social. Il sold out di Miami non è stato solo un trionfo di pubblico, ma ha rappresentato una tappa cruciale del tour internazionale di Laura Pausini. Questo successo sottolinea la sua abilità nel connettersi con platee diverse e nel portare l'eccellenza della musica italiana su palcoscenici globali, con prossime tappe in Nord America e in Europa, consolidando la sua statura di icona musicale a livello mondiale.