Il Pavese Festival 2026 torna a Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo, per la sua ventiseiesima edizione. Dal 22 al 28 giugno, la manifestazione celebra la figura e l’eredità culturale di Cesare Pavese con una ricca settimana di eventi. Il cuore del festival sarà Piazza Luigi Ciriotti 1, nel paese natale dello scrittore, ma gli appuntamenti si estenderanno oltre il Piemonte, includendo una tappa speciale a L’Aquila, designata Capitale italiana della Cultura 2026.

Il tema scelto per l’edizione di quest'anno, ‘Ritorno all’uomo’, si ispira a un articolo di Cesare Pavese pubblicato sull’Unità di Torino il 20 maggio 1945, subito dopo la Liberazione.

Il festival invita a ripartire dalle parole, a ritrovarne il significato più profondo e a usarle con cura, esplorando le parole, le relazioni e le identità. Il programma prevede spettacoli, presentazioni di libri, talk, laboratori per adulti e bambini, e attività a contatto con la natura. Tra gli ospiti attesi figurano Matteo Caccia, Iaia Forte, Vera Gheno, Omar Pedrini, Andrea Pezzi, e Neri Marcorè con Erica Boschiero, tutti protagonisti di performance incentrate sul valore delle parole e delle connessioni umane.

Un programma culturale diffuso tra letteratura e spettacolo

Il Pavese Festival 2026 si distingue per la sua proposta culturale variegata e la sua estensione territoriale. Oltre agli eventi centrali a Santo Stefano Belbo, la rassegna include appuntamenti in diverse località italiane, sottolineando il respiro nazionale dell’omaggio a Pavese.

La tappa a L’Aquila, Capitale italiana della Cultura 2026, arricchirà ulteriormente il calendario degli eventi.

La settimana pavesiana offrirà incontri con autori contemporanei per la presentazione di nuove opere, tra cui quelle di Luca Bianchini, Diego De Silva, Antonella Lattanzi, Raffaella Romagnolo ed Elvira Seminara. Sarà inoltre tributato un omaggio a due grandi autrici del Novecento, Alba De Céspedes e Bianca Garufi. Mostre, laboratori e attività per tutte le età completeranno l’offerta, promuovendo un’apertura verso la comunità e un pubblico eterogeneo. Una novità di questa edizione è il ‘biglietto sospeso’, un’iniziativa realizzata in collaborazione con il Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero.

Questa permetterà a persone in difficoltà economica di accedere gratuitamente agli eventi a pagamento, grazie alla generosità del pubblico e dei sostenitori del festival.

La Fondazione Cesare Pavese e il legame con il territorio

L’organizzazione del Pavese Festival è curata dalla Fondazione Cesare Pavese, un’istituzione che da decenni si dedica alla promozione della memoria e dell’opera dello scrittore. La Fondazione rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la cultura letteraria italiana e internazionale, gestendo la Casa Natale di Cesare Pavese e il museo a lui dedicato. Questi luoghi sono pilastri del patrimonio culturale di Santo Stefano Belbo e attraggono numerosi visitatori interessati sia all’autore sia al contesto storico e paesaggistico delle Langhe.

Il festival si concluderà con una grande festa ai piedi della collina di Moncucco, rinnovando ogni anno il profondo legame tra la letteratura e la comunità locale. L’evento valorizza la figura di Pavese come interprete della complessità del Novecento e portatore di valori umani universali. Piazza Luigi Ciriotti, epicentro delle celebrazioni, accoglierà i partecipanti con un programma che si estenderà dalle ore 18:00 di lunedì 22 giugno alle 23:00 di domenica 28 giugno 2026, offrendo una settimana intensa dedicata al dialogo tra arte, letteratura, memoria e solidarietà.