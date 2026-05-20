Il 23 maggio 2026, in occasione del settantesimo anniversario dalla nascita di Andrea Pazienza, è stato lanciato andreapazienza.com, il sito ufficiale dedicato auno dei più celebri artisti e fumettisti italiani, per custodire e promuovere la sua ricca eredità culturale. Il progetto, voluto dalla famiglia (Michele, Mariella e Giuliana Pazienza), realizzato con Nicola Pazienza, Kicca D’Ercole e Michele Mordente, e il contributo di Mariella Pazienza, offre oltre 2.600 immagini, 143 articoli, disegni, quadri, documenti rari e inediti, video, testimonianze e interviste.

Nato il 23 maggio 1956 a San Benedetto del Tronto, Pazienza trascorse l'infanzia in Puglia e studiò a Pescara. Nel 1974 si trasferì a Bologna per il DAMS, periodo che segnò l'inizio di un'innovazione per il fumetto italiano. Dal 1977, su Alter Alter, pubblicò "Le straordinarie avventure di Pentothal". Nello stesso anno, fondò la rivista underground Cannibale e, tra il 1978 e il 1981, collaborò con Il Male.

L'impatto artistico e le opere iconiche

Andrea Pazienza fu figura centrale per il rinnovamento del fumetto italiano tra gli anni Settanta e Ottanta. Contribuì alla nascita di Frigidaire nel 1980, dove creò Massimo Zanardi. Fu anche prolifico illustratore. La pubblicazione di "Pompeo" su Alter Alter nel 1984 fu cruciale, affrontando temi esistenziali quali eroina e morte.

Sposò Marina Comandini nel giugno 1986 e trascorse gli ultimi anni a Montepulciano.

Storia, opere e memoria di un artista rivoluzionario

L'anniversario ha visto importanti iniziative editoriali. Repubblica, con Coconino Press, ha presentato la collana in venti volumi "Nel segno di Paz", una raccolta completa della sua produzione, inclusi materiali inediti. La serie esplora personaggi come Zanardi, Pentothal e Pompeo, quest'ultimo, suo testamento artistico. Tra le celebrazioni figura anche la mostra "Non sempre si muore" al MAXXI di Roma, visitabile fino al 27 settembre.

Andrea Pazienza morì prematuramente a Montepulciano, tra il 15 e il 16 giugno 1988, a soli 32 anni. Nonostante la breve vita, la sua influenza e la ricchezza della sua opera lo rendono attualissimo. Il nuovo sito e le pubblicazioni sono strumenti essenziali per la salvaguardia e la divulgazione del suo stile unico, offrendo accesso a un'eredità culturale ispiratrice.