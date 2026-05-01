Il Concertone del Primo Maggio ha ospitato il ritorno di Piero Pelù, insieme alla storica formazione dei Litfiba, per un'esibizione che ha coniugato musica e un marcato impegno civile. La performance è stata scandita da tre interventi politici e sociali, incentrati su temi di grande rilevanza: la tragedia di Chernobyl, una ferma condanna del fascismo e una chiara presa di posizione sulla questione palestinese.

I temi di Pelù: da Chernobyl alla Palestina

Il primo ricordo di Pelù è stato dedicato alla catastrofe nucleare di Chernobyl. L'artista ha rammentato l'esplosione del reattore numero 4 della centrale atomica, avvenuta quarant'anni fa, e il sacrificio dei 1057 soccorritori.

Ha sottolineato come almeno 47 di loro siano morti successivamente di cancro alla tiroide e come il numero esatto delle vittime complessive rimanga ancora oggi sconosciuto. Un monito sulla fragilità umana di fronte a disastri di tale portata e sull'importanza della memoria storica.

Successivamente, il cantante ha rivolto un duro e inequivocabile attacco al fascismo, definendo Benito Mussolini un dittatore sanguinario e traditore. Pelù ha ricordato le sue responsabilità nella guerra che causò ottanta milioni di morti e l'introduzione delle leggi razziali, evidenziando come il regime non abbia portato alcuna innovazione positiva. Ha ripercorso la fine del duce nel 1945, quando, con l'Italia devastata dal conflitto, fu scoperto e fucilato dai partigiani mentre tentava la fuga travestito da soldato tedesco.

Un epilogo che Pelù ha descritto con l'amara ironia di un "morto sul lavoro", ma ribadendo con forza il suo essere un "morto sanguinario e traditore".

La questione palestinese e il messaggio finale

Il terzo e ultimo intervento ha focalizzato l'attenzione sulla Palestina, con una presa di posizione decisa e senza compromessi. Pelù ha tracciato un parallelo tra la situazione attuale e una serie di genocidi storici, menzionando i nativi pellerossa nelle Americhe, gli armeni in Armenia, e le vittime dei campi di sterminio, tra cui ebrei, rom, gay e oppositori politici. Ha poi affermato con veemenza che il "genocidio del popolo palestinese" sta avvenendo "sotto i nostri occhi in tempo reale". L'artista ha lanciato un appello contro ogni forma di colonialismo, invocando il rispetto del diritto internazionale e invitando a mantenere gli occhi puntati su Gaza, sulle ONG umanitarie impegnate e sulla Global Flotilla.

Il suo messaggio si è concluso con la richiesta di "Liberate Sayf e Thiago" e il grido "Palestina Libera", rafforzato al termine dell'esibizione con un ulteriore "Fanculo i colonialismi. Palestina libera".

Il Concertone: un palco di musica e impegno civile

Il Concertone del Primo Maggio si conferma, anno dopo anno, non solo un appuntamento musicale di primaria importanza, ma anche un fondamentale spazio di espressione per l'impegno sociale e politico. Nato nel 1990 da un'iniziativa sindacale della CGIL con l'intento di creare un punto di incontro tra la musica e le nuove generazioni, l'evento si è rapidamente affermato come il più grande appuntamento musicale gratuito e dal vivo d'Europa. Questa formula, che unisce intrattenimento e riflessione su temi di attualità, continua a essere valida, mantenendo intatta la sua vocazione di palco aperto al dibattito civile e alla denuncia sociale, come dimostrato anche dai potenti messaggi veicolati da Piero Pelù e dai Litfiba.