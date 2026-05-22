A Cannes, il 22 maggio 2026, Penelope Cruz ha ribadito il suo impegno a sostegno dei diritti umani, reagendo contro le ingiustizie. L'occasione è stata la presentazione di "La Bola Negra", film dei registi spagnoli Javier Calvo e Javier Ambrossi (Los Javis), in concorso per la Palma d'oro e acclamato. Coprodotto da Pedro Almodóvar, il film narra la storia intrecciata di tre uomini omosessuali in tre periodi (1932, 1937, 2017), toccando temi di guerra, segreti, paura, violenza, amore e rinascita, ispirandosi a un'opera incompiuta di Federico Garcia Lorca.

Nel film, Cruz interpreta una cantante soubrette per le truppe durante la Guerra civile spagnola. Il cast include Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Glenn Close (cameo) e Lorenzo Zurzolo. L'attrice, grande fan dei Los Javis, ha accettato il ruolo senza badare al tempo di apparizione, affermando l'importanza del valore sociale del cinema: “I film non cambiano il mondo, ma possono migliorare le cose, riaccendere dibattiti e toccare i cuori, specie nelle giovani generazioni”.

Il legame con Almodóvar e un momento drammatico sul set

Penelope Cruz ha rievocato il suo lungo sodalizio con Pedro Almodóvar, suo mentore in sette film: “Fin da adolescente è stato un modello e un regista geniale”. Un episodio drammatico e surreale ha segnato le riprese di "La Bola Negra": poco prima di girare una scena di ballo e canto, Cruz ha ricevuto una telefonata dal suo medico che le comunicava la possibile diagnosi di un aneurisma cerebrale.

“Ho iniziato a piangere e poi mi sono messa la parrucca. Ho deciso di non dire niente ai registi fino al giorno dopo e ho chiesto al dottore se potessi continuare a ballare e cantare per 12 ore. Lui mi ha risposto di sì. Lo ricorderò per sempre come uno dei momenti più surreali che abbia vissuto, essere su quel set pensando di avere un aneurisma, rivelatosi poi un falso allarme”.

Il ritorno a Cannes e il significato di "La Bola Negra"

Il ritorno di Penelope Cruz a Cannes coincide con la partecipazione al concorso del marito Javier Bardem. Per l'attrice, il legame con il Festival è profondo: “La prima volta sono venuta a circa 25 anni. La prima di Volver è stata davvero magica. Qui si impara sempre qualcosa”.

Sensibile a tematiche LGBT+, Cruz ha enfatizzato l'importanza di "La Bola Negra", un'opera che intreccia percorsi di vita, discriminazione, amore e rinascita, toccando la storia spagnola e i diritti civili attuali. Il film si configura come un esempio di cinema civile, in linea con la tradizione dei suoi registi e il suo percorso.

Il cast include Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Glenn Close (cameo) e l'italiano Lorenzo Zurzolo. Cruz ha evidenziato come la compresenza di diverse generazioni di interpreti renda questa esperienza a Cannes “una delle più intense”, rafforzando il suo istinto materno e protettivo verso i giovani colleghi.