L'artista digitale aretino Alessandro Perugini, meglio conosciuto come Pera Toons, ha trionfato al Festival internazionale dell’animazione Cartoons on the Bay, aggiudicandosi il prestigioso Pulcinella Digital Award 2026. L'evento, svoltosi a Pescara dal 27 al 30 maggio, ha celebrato il talento di Perugini in un momento di grande visibilità, coincidente con il lancio della sua nuova serie animata. Il 18 maggio, infatti, ha debuttato su RaiPlay e Rai Gulp la serie "Prova a non ridere", prodotta da Tunué in collaborazione con Rai Kids.

Questa attesissima produzione televisiva segna un importante passaggio per il fenomeno digitale che ha saputo conquistare un vastissimo pubblico.

Con 46 episodi autoconclusivi, ciascuno della durata di sei minuti, la serie porta sul piccolo schermo l'umorismo distintivo di Pera Toons. L'artista, che vanta sette milioni di follower sui social e oltre tre milioni di copie vendute dei suoi libri, ha anche firmato e interpretato la sigla, definendosi con ironia il "Superman delle risate" e anticipando un'evoluzione verso un inedito "rapPera" dal tono scanzonato e minimale.

Il Festival e gli altri riconoscimenti

Il Cartoons on the Bay, promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com sotto la direzione artistica di Adriano Monti Buzzetti, si è svolto in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara. Questa trentesima edizione ha visto non solo l'assegnazione del Pulcinella Digital Award a Pera Toons, ma anche altri importanti premi.

Il Pulcinella Immersive Award è stato conferito alla piattaforma Roblox, mentre l'Italian Studio of the Year è andato a Cartobaleno e l'International Studio of the Year alla belga Peyo Company. Tra i riconoscimenti alla carriera, i Career Awards sono stati assegnati a Kirk Wise e Don Daglow, e il Premio Sergio Bonelli è stato consegnato ad Alessandro Rak, celebrando così diverse eccellenze del settore.

L'ascesa di Pera Toons: dal digitale alla TV

La carriera di Pera Toons ha radici profonde nel mondo editoriale e digitale. Fumettista, grafico pubblicitario e artista digitale, ha raggiunto la notorietà nel 2018 con il successo del libro "Chi ha ucciso Kenny?". Da quel momento, la sua popolarità è cresciuta esponenzialmente grazie alle sue celebri freddure, inizialmente diffuse online e successivamente raccolte in una serie di libri pubblicati da Tunué.

L'approdo della serie "Prova a non ridere!" su Rai Gulp e RaiPlay, a partire dal 18 maggio, rappresenta la naturale evoluzione di un percorso artistico iniziato sui social media. Questa transizione in un formato audiovisivo per ragazzi mantiene intatta l'originalità del suo linguaggio umoristico, portando la sua creatività a un pubblico ancora più ampio e consolidando la sua posizione come figura di spicco nell'intrattenimento digitale e televisivo.