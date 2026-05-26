Il 20 giugno 2026 il Castello di Fumone ospita Eretiche, Sante e Profetesse, una site specific dell’artista Nora Lux dedicata alle figure femminili più misteriose, visionarie e spirituali del Medioevo. L’evento si inaugura durante il Solstizio d’Estate, simbolo di rinnovamento, cambiamento e rinascita spirituale.

La performance, concepita per la durata di un giorno, sarà allestita all’interno dello spazio espositivo del Castello di Fumone, antica fortezza della Ciociaria dalle origini etrusche, a pochi km da Roma, utilizzata nei secoli come roccaforte militare e prigione pontificia.

Il Castello è noto, infatti, per la prigionia di Papa Celestino V, per leggende legate a presenze misteriose e per una significativa collezione di arte contemporanea.

one day performance artistica nel Castello di Fumone

Arte , spiritualità e memoria storica si intrecciano così in un percorso immersivo che attraversa gli ambienti del castello e i suoi celebri giardini pensili, i più alti d’Europa, recentemente restaurati in stile rinascimentale. Dopo questa tappa inaugurale, il progetto proseguirà il suo cammino in altri castelli e luoghi storici italiani, mantenendo vivo il dialogo tra atmosfere sacre, memoria e territori differenti. La collezione del Castello di Fumone comprende centinaia di opere tra pittura, scultura, fotografia, ceramica e design di numerosi artisti contemporanei.

Nell’ambito dei lavori di restauro della Roccaforte, uno degli antichi camminamenti di ronda è stato trasformato in spazio espositivo per mostre di arte contemporanea. Il progetto, condiviso dalle nuove generazioni della famiglia, coinvolge anche Francesca Romana de Paolis, critica d’arte e curatrice indipendente, che ha già scritto sul lavoro dell'artista Nora Lux.

La performance dell’artista si sviluppa come un viaggio visivo ed emotivo attraverso figure femminili del Medioevo: donne eretiche, sante e profetesse che diventano simboli di conoscenza, intuizione e trasformazione. Il progetto nasce dal desiderio di rovesciare il significato storico dell’eresia, trasformandolo da condanna a spazio di libertà spirituale, ricerca interiore e consapevolezza.

opera performativa che supera concetti culturali sedimentati

Elemento centrale della performance sarà la presenza di attrici e coreografe che, attraverso movimenti rituali e azioni sceniche, interpreteranno le figure femminili protagoniste del progetto. Le performer terranno tra le mani simboli ideati, disegnati e selezionati dalla stessa Nora Lux, frutto di una ricerca iconografica e spirituale portata avanti dall’artista da anni sulle figure femminili considerate eretiche nel Medioevo. Ogni simbolo rappresenta un archetipo, un frammento di memoria e un segno di trasformazione legato alla conoscenza del femminile sacro.

All’interno del percorso immersivo sarà presente anche una performance della stessa artista, che entrerà in dialogo con lo spazio e con le presenze sceniche attraverso gesti rituali, fotografia performativa, suono e pratiche ispirate alla spiritualità ancestrale.

Attraverso uno studio iconografico di simboli, attributi e frammenti visivi, il progetto mette in relazione archetipi del femminile medievale con temi contemporanei legati al corpo, alla memoria e alla spiritualità.

Dopo gli studi in psicologia presso l’Università La Sapienza di Roma e la specializzazione in fotografia all’Accademia di Belle Arti, Nora Lux sviluppa una ricerca multidisciplinare che intreccia fotografia, performance e musica sciamanica. Il contatto con la terra e con luoghi sacri, come gli ipogei etruschi, diventa parte integrante della sua pratica artistica.

Le fotografie in bianco e nero, spesso realizzate in autoscatto, la ritraggono come dea madre in spazi rituali e ancestrali.

Attraverso opere performative l’artista supera immagini e concetti culturali sedimentati, restituendo al femminile una dimensione archetipica, sacra e profondamente connessa alla natura.

Eretiche, Sante e Profetesse si configura così come un’esperienza immersiva in cui arte, memoria e spiritualità si incontrano per riportare alla luce voci femminili rimaste ai margini della storia, trasformando il castello in uno spazio di evocazione, ascolto e rinascita simbolica.