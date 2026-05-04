Umbria Jazz 2026, la 53esima edizione del prestigioso festival, prenderà il via a Perugia il 3 luglio con l'attesissimo concerto di Sting. La manifestazione, che trasforma il centro storico in un villaggio globale della musica, si protrarrà fino al 12 luglio, offrendo undici giorni ricchi di eventi, concerti e iniziative culturali. Il programma prevede circa 275 appuntamenti, con oltre 80 band e più di 500 musicisti che si esibiranno su 15 palcoscenici distribuiti in tutta la città, dall'Arena Santa Giuliana al Teatro Morlacchi, dalla Sala Podiani alle principali piazze.

Un tratto distintivo del festival è l'inclusività, con oltre la metà degli eventi a ingresso libero, mantenendo lo spirito che ha animato la rassegna fin dagli anni Settanta.

Il cartellone artistico vanta un parterre di stelle internazionali e grandi nomi del jazz. Accanto a Sting, si esibiranno artisti del calibro di Zucchero, Jon Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Snarky Puppy, Metropole Orkest, Charles Lloyd e Cécile McLorin Salvant. La scena jazz sarà arricchita da maestri come Stefano Bollani, Paolo Fresu, Fred Hersch, Gonzalo Rubalcaba, Kenny Barron, Jason Moran, Bill Frisell, Mark Turner, Kurt Rosenwinkel e Immanuel Wilkins. Questa edizione celebra inoltre i centenari delle nascite di due leggende del jazz, Miles Davis e John Coltrane, un tributo che permea l'intero programma.

Identità e impatto del festival

Carlo Pagnotta, fondatore e direttore artistico, ha evidenziato l'identità inclusiva del festival: "Non è soltanto il festival di Sting e Zucchero. Le contaminazioni fanno parte della nostra storia: non è un festival solo per puristi". Questa visione è condivisa dal presidente della Fondazione Umbria Jazz, Stefano Mazzoni, che definisce la rassegna un "brand globale, con un valore storico inestimabile e un indotto di circa 30 milioni di euro", sottolineando come "il nostro miglior sponsor è il pubblico". La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha ribadito il sostegno istituzionale, affermando che "la Regione continua a sostenere il festival perché di cultura si vive", evidenziando il coinvolgimento di tutto il territorio e delle nuove generazioni.

La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha descritto Umbria Jazz come una "grande politica culturale", capace di far emergere l'anima più autentica e internazionale della città. La manifestazione, con i suoi eventi diffusi e le partnership con realtà come il Conservatorio "Francesco Morlacchi" e le band giovanili, amplifica la sua funzione sociale ed economica sul territorio.

Programma, formazione e novità

La programmazione di Umbria Jazz 2026 include una consolidata offerta formativa grazie alla collaborazione con il Berklee College of Music. Le rinomate Clinics vedranno la partecipazione di oltre 200 studenti e tredici docenti da Boston, impegnati per tredici giorni in masterclass, jam session e laboratori.

L'impegno del festival verso i giovani è ulteriormente sottolineato dalla presenza di College Band internazionali, dal Conad Jazz Contest per talenti emergenti (18-28 anni) e dal progetto UJ4KIDS, dedicato a bambini e famiglie.

Tra le novità di questa edizione spicca la Perugia Jazz Half Marathon, una mezza maratona che unisce musica e sport. L'esperienza del festival è arricchita anche da percorsi enogastronomici e da un'ampia offerta di eventi per famiglie, consolidando Umbria Jazz come un laboratorio culturale multidimensionale che promuove il territorio umbro. Il manifesto ufficiale del 2026, un'opera di Dario Fo ispirata alla "Danza degli Zanni", celebra i centenari di Miles Davis e John Coltrane.

Nato nel 1973, il festival ha trasformato Perugia in una delle capitali europee della musica dal vivo, attirando ogni anno decine di migliaia di spettatori e generando un significativo indotto economico e turistico. L'accessibilità, l'innovazione e ilrespiro internazionale sono i valori che, da oltre mezzo secolo, rendono Umbria Jazz un punto di riferimento globale per la musica.