Sarà Serena Brancale la protagonista del concerto di pre-apertura di Umbria Jazz 2026 a Perugia, un evento organizzato da Cna Umbria per celebrare il suo trentesimo anniversario. L'iniziativa, fissata per il 2 luglio, sarà un momento di festa gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, come segno di profonda riconoscenza. Cna Umbria intende così ringraziare le imprese e i cittadini che, con il loro costante supporto, hanno contribuito in modo significativo alla crescita dell'associazione negli ultimi vent'anni. La scelta di Brancale, artista nota per la sua capacità di unire tradizione e innovazione, è stata motivata dalla volontà di offrire un'esperienza musicale di alta qualità in occasione di questa importante e significativa ricorrenza.

Il programma di Umbria Jazz 2026: un'edizione ricca di stelle

La cinquantatreesima edizione di Umbria Jazz, in programma a Perugia dal 3 al 12 luglio 2026, si preannuncia particolarmente ricca e variegata. Il calendario prevede oltre 275 eventi, più di 80 band e 500 musicisti su 15 palchi, distribuiti con cura tra le suggestive piazze, i prestigiosi teatri e gli incantevoli spazi all'aperto della città. Fedele alla sua consolidata tradizione, il festival offrirà numerosi spettacoli gratuiti, rendendo la cultura musicale accessibile a un vasto pubblico. Tra i nomi di spicco figurano artisti di fama mondiale come Sting, Zucchero, Jon Batiste, Elvis Costello e Laurie Anderson, promettendo serate indimenticabili.

L'Arena Santa Giuliana sarà il main stage, mentre il Teatro Morlacchi e la Galleria Nazionale ospiteranno i concerti più intimi e ricercati, dedicati ai puristi del genere jazz.

Celebrazione della storia e del legame con la comunità

Il concerto di Serena Brancale come pre-opening rafforza il legame tra Cna Umbria e il territorio, valorizzando la collaborazione con Umbria Jazz, un'istituzione musicale di prestigio mondiale. L'evento gratuito è un gesto di restituzione verso la comunità locale, sottolineando l'importanza della partecipazione collettiva e della condivisione culturale. L'edizione 2026 di Umbria Jazz celebrerà inoltre il centenario di tre grandi artisti: Miles Davis, John Coltrane e Dario Fo, a cui sarà dedicata una parte significativa del cartellone, arricchendo ulteriormente l'esperienza per il pubblico e consolidando il ruolo del festival come custode della grande musica.