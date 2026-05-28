Ha preso il via a Pescara la trentesima edizione di ‘Cartoons on the Bay’, il Festival Internazionale dell’Animazione e dei Linguaggi Transmediali. Promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara, l’evento celebra un importante anniversario. Sotto la direzione artistica di Adriano Monti Buzzetti, la manifestazione trasforma per tre giorni il capoluogo adriatico in un vero e proprio punto di riferimento per l’animazione italiana e internazionale, coinvolgendo attivamente professionisti del settore, studenti e un vasto pubblico di appassionati.

Incontri professionali e formazione all'Aurum

Il cuore pulsante degli incontri professionali è il Palazzo dell’Aurum. Qui si svolgono il programma ufficiale, la cerimonia di inaugurazione e tutte le attività dedicate agli addetti ai lavori del comparto. Tra le iniziative di spicco, il concorso ‘Pitch Me!’ 2026 offre ai giovani talenti l’opportunità unica di presentare i propri progetti a una qualificata giuria di esperti del settore. Un altro momento fondamentale è la tavola rotonda ‘Dalla scuola all’industria’, un confronto aperto sulle sfide attuali e le opportunità future che caratterizzano il comparto dell'animazione. La giornata professionale si conclude con la prestigiosa cerimonia di consegna del Premio Giuseppe Laganà 2026.

Parallelamente, per tutta la giornata, si tengono sessioni di Portfolio Review, pensate per favorire l’incontro diretto e proficuo tra creativi emergenti e affermati studi di animazione, creando così importanti occasioni di networking e sviluppo professionale.

Grandi mostre e omaggi a icone del fumetto

Il festival arricchisce la sua offerta culturale ospitando anche tre grandi mostre, che aprono i battenti in concomitanza con l'inizio dell'evento. All’Aurum, gli appassionati possono visitare ‘Oltre le Terre di Mezzo: visioni tolkeniane’, un percorso affascinante nel mondo creato da Tolkien, e ‘Corto Maltese, un mare infinito’, un tributo all’iconico eroe di Hugo Pratt. Lungo Corso Umberto I, invece, è allestita la mostra ‘Quarant’anni di sogni e incubi con Dylan Dog’, un’esposizione dedicata al celebre personaggio dei fumetti.

Queste esposizioni non solo arricchiscono il programma culturale, ma coinvolgono il pubblico in un viaggio immersivo tra letteratura, fumetto e illustrazione, celebrando figure e universi narrativi che hanno segnato l'immaginario collettivo.

Il festival si apre alla città: eventi pubblici e premi internazionali

‘Cartoons on the Bay’ si apre attivamente alla città di Pescara e ai suoi abitanti con un ricco e variegato programma in Piazza Salotto. Qui ogni giorno si svolgono talk, sessioni di giochi da tavolo, workshop di disegno, meet & greet con creator e game designer, oltre a numerose attività pensate specificamente per le scuole. Il Cartoons on the Bay Village, allestito nel cuore del centro cittadino, rimane aperto dalle 10 del mattino a mezzanotte, offrendo spettacoli dal vivo, laboratori creativi e incontri con i protagonisti del settore dell'animazione e della cultura pop.

Tra gli ospiti presenti figurano illustratori di fama, fumettisti e scrittori di rilievo, che animano il dibattito e ispirano il pubblico. Particolare attenzione è dedicata al coinvolgimento degli studenti delle scuole primarie e secondarie, con momenti formativi e ludici.

Il festival è anche un'importante vetrina per l'eccellenza internazionale, assegnando numerosi riconoscimenti. Tra questi spiccano i prestigiosi Pulcinella Awards 2026, suddivisi in sette categorie, che vedono la partecipazione di ben 325 opere provenienti da 53 paesi diversi. Vengono inoltre conferiti premi speciali a registi, autori di videogame e studi di animazione che si sono distinti per innovazione e qualità. Quest'anno, il Belgio è il paese ospite dell’edizione 2026, un'occasione per esplorare la sua ricca tradizione nel campo dell'animazione.

Il manifesto del trentennale, un'opera d'arte creata da Francesca Ghermandi, raffigura una sirena con cappello e maschera di Pulcinella che emerge dalle acque dell’Adriatico, un simbolo evocativo dell'evento e del suo legame con il territorio.