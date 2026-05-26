Ha preso il via a Pescara l'edizione 2026 di Cartoons on the Bay, il festival internazionale dedicato all'animazione, alla transmedialità e alla meta-arte. Quest'anno la manifestazione celebra un traguardo significativo: i trent'anni dalla sua fondazione, affermandosi come punto di riferimento globale per il settore. L'evento, organizzato da Rai Com e promosso da Rai in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara, si svolge dal 29 maggio al 2 giugno 2026, riunendo professionisti, aziende e creativi dell'animazione da ogni parte del mondo.

Sotto la direzione artistica di Roberto Genovesi, Cartoons on the Bay propone un ricco programma che include anteprime esclusive, proiezioni, incontri tematici e la prestigiosa cerimonia di consegna dei Pulcinella Awards, riconoscimenti internazionali per le migliori produzioni animate. Lo spirito di questa edizione è ben espresso da Genovesi: "Festeggiamo trent'anni facendo il punto sui grandi cambiamenti del settore, tra nuove tecnologie, linguaggi e format, con uno sguardo rivolto al futuro". Il festival prevede inoltre eventi speciali e iniziative dedicate a studenti e famiglie, con un'attenzione particolare ai temi della sostenibilità e dell'innovazione.

Il programma e le novità della trentesima edizione

L'edizione del trentennale si distingue per un programma variegato che spazia dall'assegnazione dei Pulcinella Awards a numerosi talk tematici e masterclass condotte da autori e creativi di spicco dell'industria dell'animazione. Un focus primario è posto sulle nuove tecnologie e sul loro impatto profondo sull'audiovisivo. Tra i concetti chiave di quest'anno emergono il digitale, la crossmedialità e l'importanza della collaborazione internazionale. Oltre alle attese proiezioni in anteprima, il festival offre attività formative per le scuole e preziose opportunità di networking per gli operatori del settore. Gli organizzatori evidenziano l'apertura della manifestazione alla città di Pescara, con eventi accessibili al pubblico e una forte valorizzazione del territorio abruzzese.

Il festival si configura anche come un'importante vetrina per la promozione dell'Abruzzo quale polo di creatività e innovazione. Il sostegno delle istituzioni locali rafforza il ruolo dell'appuntamento non solo a livello culturale ma anche turistico, attirando partecipanti sia dall'Italia che dall'estero. In tre decenni, Cartoons on the Bay ha dimostrato una notevole capacità di evoluzione, mantenendo la sua posizione di riferimento costante per professionisti e appassionati.

Storia e affermazione di Cartoons on the Bay

Nato nel 1996, Cartoons on the Bay si è rapidamente affermato come un festival di rilievo internazionale. Concepito per creare uno spazio di confronto tra le produzioni italiane e quelle mondiali, ha ospitato annualmente anteprime, masterclass, pitch e sessioni di networking, facilitando lo sviluppo di nuove e fruttuose collaborazioni.

La consegna annuale dei Pulcinella Awards è divenuta uno degli appuntamenti più attesi e significativi per gli operatori del settore animazione. Nel corso delle sue edizioni, il festival ha cambiato diverse sedi, trovando a Pescara una collocazione stabile negli anni più recenti.

Il coinvolgimento costante della Rai ha garantito alla manifestazione continuità e prestigio, mentre il dialogo costruttivo con le istituzioni ha favorito una sempre maggiore apertura verso il pubblico e le nuove generazioni. Oggi, Cartoons on the Bay è riconosciuto tra i principali eventi in Europa dedicati all'animazione, alla transmedialità e ai nuovi linguaggi della narrazione audiovisiva, consolidando il suo ruolo di piattaforma innovativa e dinamica.