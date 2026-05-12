La 79esima edizione del Festival di Cannes si è aperta con una cerimonia che ha celebrato il cinema d’autore e i grandi nomi del panorama internazionale. L’evento inaugurale, condotto dall’attrice Eye Haïdara, ha anticipato la proiezione fuori concorso di ‘La Vénus électrique’, il nuovo film diretto da Pierre Salvadori.

La pellicola, ambientata nella Parigi del 1928, narra la storia di Antoine Balestro, un pittore di successo che, dopo la tragica perdita della moglie, si ritrova incapace di dipingere. Cercando conforto, Antoine incontra Suzanne, una donna del luna park che si rivela essere una truffatrice.

Attraverso una serie di sedute spiritiche simulate, Suzanne aiuta Antoine a ritrovare l’ispirazione perduta, ma la situazione si complica quando la donna inizia a sviluppare sentimenti per l’uomo che sta ingannando.

Palma d’Oro alla Carriera per Peter Jackson

Uno dei momenti salienti della cerimonia di apertura è stata la consegna della Palma d’Oro alla Carriera al celebre regista Peter Jackson. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato da Elijah Wood, l’attore icona noto per aver interpretato Frodo Baggins nella celebre saga de ‘Il signore degli Anelli’, diretta proprio da Jackson. Attualmente, il regista è impegnato nella produzione di ‘The Hunt for Gollum’, un nuovo progetto cinematografico ispirato alle opere di J.R.R.

Tolkien, che vedrà il ritorno di Andy Serkis nel ruolo di Gollum.

Una selezione tra grandi autori e nuove proposte

La selezione ufficiale di quest’anno al Festival di Cannes si distingue per un forte orientamento verso il cinema d’autore e le nuove proposte. Tra i registi affermati presenti spiccano nomi del calibro di Pedro Almodóvar, Hirokazu Kore‑eda e Asghar Farhadi. Non mancano inoltre debutti molto attesi, come quello di John Travolta alla regia, e ritorni di peso, tra cui quello del cineasta russo Andrej Zvjagincev.

Il programma include anche storie destinate a generare discussione, come ‘La bola negra’, che vede protagoniste Penelope Cruz e Glen Close, e ‘Teenage Sex and Death at Camp Miasma’, con Gillian Anderson.

L’edizione si caratterizza per l’assenza di film italiani in concorso e di grandi blockbuster, una scelta che sottolinea la volontà del festival di privilegiare la qualità artistica e l’innovazione.

Pierre Salvadori: un autore affermato a Cannes

Il regista francese Pierre Salvadori è una figura di spicco nel panorama cinematografico europeo, con una carriera che si estende per oltre trent’anni. Ha presentato ben undici dei suoi film al Festival di Cannes, dimostrando una presenza costante e apprezzata. Tra le sue opere più conosciute e acclamate si annoverano ‘Wild Target’ (1993), ‘Priceless’ (2006) e ‘The Trouble With You’ (2018). Con ‘La Vénus électrique’, Salvadori consolida ulteriormente la sua posizione tra i protagonisti del cinema contemporaneo.