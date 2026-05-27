Torna a Milano "Pianeta 2030 - Il Festival", l'evento annuale del Corriere della Sera dedicato a natura, clima e sostenibilità. La quarta edizione si terrà venerdì 5 e sabato 6 giugno 2026 al Teatro Franco Parenti. Il 5 giugno, in concomitanza con la Giornata mondiale dell'Ambiente, il quotidiano si presenterà per il settimo anno consecutivo in una speciale veste "verde", sia in edicola che in digitale e sulla home page. Migliaia di copie di questa edizione saranno distribuite in dodici città italiane: Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Catania, Genova, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino e Trento.

L'obiettivo del Festival è costruire un nuovo lessico dell’ambiente, meno tecnico e più vicino alla vita delle persone, capace di descrivere il cambiamento e immaginarne la trasformazione. Così ha spiegato Edoardo Vigna, caporedattore centrale del Corriere della Sera e responsabile di Pianeta 2030. L'apertura vedrà il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in dialogo con il direttore del Corriere, Luciano Fontana.

Programma e ospiti

Il programma si articola attorno a cinque focus centrali: biodiversità, consumi, culture, geopolitica e innovazione. Saranno approfonditi temi come energia, oceani, cibo, disuguaglianze e intelligenza artificiale attraverso talk, monologhi, interviste, dibattiti e collegamenti internazionali.

Workshop Q&A offriranno confronto diretto con personalità di spicco mondiale, tra cui Margaret Atwood, Ed Hawkins, Stephen Markley e Frederike Otto.

Tra gli ospiti e relatori figurano Roberto Battiston, Dario Bressanini, Angelica De Vito, Adrian Fartade, Paolo Giordano, Enrico Giovannini, Andreas Kipar, Giovanna Iannantuoni, Eliana Liotta, Frank Matano, Lorenzo Montalbetti, Alessandra Prampolini e Ermete Realacci. I lettori saranno coinvolti nella creazione di vodcast in diretta e potranno rivolgere domande agli ospiti con i giornalisti del Corriere.

Formati e partecipazione

Sei content creator proporranno stili di vita più eco-consapevoli in vari ambiti: Sofia Fisicaro (moda), Giacomo Moro Mauretto (biodiversità), Eva Munter (chimica), Adrian Fartade (spazio), Lorenza Polistena (animali domestici) e Pasquale D’Anna (astronomia).

Venerdì 5 giugno ospiterà una Poetry Slam con Chiara Araldi, Olympia, Maria Oppo, Davide Passoni, Francesca Pels e Simone Savogin. La serata si concluderà con la performance live del duo elettro pop I'm not a Blonde. L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria su pianeta2030.it.

Il programma dettagliato e aggiornato è disponibile online. Ulteriori dettagli nelle pagine speciali del Corriere della Sera (3 giugno) e nella newsletter settimanale "Clima e ambiente". Sui social, l'hashtag #Pianeta2030. L'intera manifestazione sarà trasmessa in streaming su corriere.it, per una fruizione nazionale.

Obiettivi e impatto

"Pianeta 2030 - Il Festival", iniziativa del Corriere della Sera, si è consolidato come punto di riferimento nel dibattito su transizione ecologica e sostenibilità.

Rientra in una strategia editoriale volta a sensibilizzare l'opinione pubblica, promuovere una cultura ecologica e sviluppare strumenti divulgativi accessibili. La scelta della Giornata mondiale dell'Ambiente sottolinea l'intento di dare risalto a un confronto interdisciplinare sulle sfide ambientali del prossimo decennio.

Si distingue per la capacità di unire divulgazione scientifica e coinvolgimento diretto del pubblico, rivolgendosi a una vasta platea nazionale. Con la sua formula aperta, innovativa e partecipata, Pianeta 2030 - Il Festival si conferma progetto culturale all'avanguardia sulla sostenibilità in Italia.