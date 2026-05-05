La sedicesima edizione di Piano City Milano si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2026, coinvolgendo la città con oltre 250 concerti gratuiti. Quest'anno, per la prima volta, l'evento estende la sua programmazione ai luoghi della cura, portando la musica in strutture sanitarie come il Policlinico di Milano, l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi e la Fondazione Don Gnocchi. Ideato da Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, il festival si rivolge a cittadini e visitatori, confermandone l'ampia capillarità.

L'iniziativa “Piano nei luoghi della cura” rappresenta un significativo ampliamento dell'impegno civile del festival, avvicinando la musica a pazienti e personale sanitario.

Tra gli artisti coinvolti figurano Yaron Herman, il duo AnyOther e Stanislav Makovsky. Nasce dalla volontà di usare il pianoforte come mezzo di dialogo sociale e culturale, con l'obiettivo di offrire sollievo e nuove esperienze ai degenti, in particolare per chi non può partecipare agli eventi pubblici.

Storia e sviluppo di Piano City Milano

Fondato nel 2011, Piano City Milano è nato per valorizzare il pianoforte e la musica come strumenti di coesione urbana e culturale. Il festival si è espanso, coinvolgendo centinaia di artisti e proponendo concerti in aree pubbliche, parchi, cortili, case private, strutture sociali e sanitarie. La direzione artistica, affidata a Ricciarda Belgiojoso, cura un programma che coniuga alto valore artistico e iniziative di impatto sociale, rendendo la manifestazione accessibile a tutti.

Negli anni precedenti, Piano City Milano ha attratto decine di migliaia di spettatori, e l'edizione 2026 promette di riconfermare questa partecipazione grazie a una programmazione inclusiva e diversificata.

La musica nei luoghi della cura: un impegno sociale

L'apertura a case di cura e ospedali consolida ulteriormente la vocazione pubblica e sociale di Piano City Milano. Le collaborazioni con Policlinico di Milano, Fondazione Don Gnocchi e Ospedale Buzzi segnano una rilevante evoluzione, ampliandone pubblico e impatto sociale. L'inserimento della musica nei percorsi di cura si allinea a iniziative cittadine per promuovere il benessere delle persone fragili tramite l'arte. Avendo già portato la musica nei quartieri periferici e in luoghi meno convenzionali, Piano City Milano si conferma un laboratorio di innovazione culturale e sociale, in linea con Milano, città aperta a sperimentazione e inclusione.