L'edizione 2026 di “Piantalo”, l'evento annuale ideato da Gustarosso per celebrare il ciclo del pomodoro San Marzano Dop, sarà dedicata al maestro Peppe Vessicchio. L'appuntamento è fissato per mercoledì 20 maggio presso “Gli Orti della Musica”, in via Cimitero Vecchio, 26 a Sarno, in provincia di Salerno. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

La giornata prenderà il via all'alba con l'apertura de Gli Orti della Musica e una colazione condivisa che esalterà i prodotti d'eccellenza dell'Agro Sarnese-Nocerino: pane, pomodoro, olio extravergine, latticini locali, frutta di stagione, caffè e bevande naturali.

Dalle ore 10 alle 13 si svolgerà il momento centrale dell'evento, denominato “Piantalo”, che introdurrà il primo Agro Soft Clubbing d'Italia, concepito come un incontro musicale e rilassante tra gli amici della terra. Parallelamente, sarà attiva un'area dedicata al soft clubbing diurno, un'esperienza innovativa in ambito agricolo.

Esperienze e approfondimenti culturali

A partire dalle ore 11, il Pizza Lab offrirà ai partecipanti l'opportunità di apprendere le tecniche di utilizzo del Pomodoro San Marzano sulla pizza, completando simbolicamente il percorso dalla terra al prodotto finito. Nel pomeriggio, l'evento assumerà una dimensione più culturale e narrativa, pur mantenendo un forte legame con i temi della giornata.

Lo scrittore Maurizio de Giovanni presenterà il suo nuovo libro “Il tempo dell’orologiaio” (Feltrinelli).

Seguirà una tavola rotonda con la partecipazione di Virgilio D’Antonio, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno; Vincenzo Salerno, direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Alfonso Gatto” dell'Università degli Studi di Salerno; Giuseppe De Caro, giornalista TGR Campania; Franco Pepe, patron di Pepe in Grani; e l'attore Andrea Rizzoli. Gli onori di casa saranno curati da Edoardo Angelo Ruggiero, Emma Tortora, Michele Scognamiglio, Vincenzo Tropiano (presidente Coldiretti Salerno) e Laura Gambacorta, giornalista e madrina degli eventi di Casa Gustarosso. La giornata si concluderà con un momento aperitivo conviviale, sintesi naturale dell'esperienza vissuta, con pizze al pomodoro San Marzano e preparazioni dolci a tema, realizzate da Salvatore Bonetti per la parte salata e Fiorenzo Ascolese per i dolci.

Il valore di “Piantalo” e del Pomodoro San Marzano

“Piantalo” si configura come un'iniziativa che connette la terra, la comunità, l'educazione e la cultura, proponendo un innovativo modello di AgriDay Culture e introducendo in Italia il concetto di Agro Soft Clubbing. L'evento mira a valorizzare il territorio e a promuovere il Pomodoro San Marzano Dop, autentico simbolo dell'Agro Sarnese-Nocerino. Gustarosso, in qualità di promotore, ribadisce il suo impegno nel difendere la dignità del lavoro agricolo, nel tramandare i saperi della terra e nell'offrire opportunità legate alla qualità e all'autenticità dei prodotti locali.

La manifestazione coinvolgerà attivamente agricoltori, appassionati, studenti e operatori del settore in un'ampia gamma di attività che fondono agricoltura, cultura, gastronomia e formazione.

L'obiettivo è rafforzare il legame tra storia, identità e innovazione, concretizzando il percorso dalla terra alla tavola attraverso laboratori pratici e momenti di degustazione, dove il Pomodoro San Marzano Dop sarà il protagonista indiscusso dell'intera esperienza.