La mostra personale “Soglie” del fotografo Pino Monaco è stata inaugurata il 30 maggio a Palazzo Thermes di Civitella del Tronto (Teramo), dove sarà visitabile fino ad agosto. L’esposizione si propone come un percorso di ricerca fotografica tra paesaggio, contemplazione e natura, ideato dall’autore come “spazio di rigenerazione visiva”. Civitella del Tronto segna la prima tappa di un progetto artistico più ampio, che attraverserà il centro Italia per giungere a dicembre a Urbino, nella storica Bottega Giovanni Santi all’interno della Casa Natale di Raffaello.

La mostra presenta fotografie di grande formato, includendo opere inedite degli ultimi anni e scatti già noti dedicati alla natura. Gli scatti esplorano spazi abbandonati, altopiani, orizzonti marini e “paesaggi di confine”. Pino Monaco definisce la fotografia come un’opportunità per la “pratica lenta della contemplazione”, un antidoto alla percezione frammentata dell’istantaneo. L’artista stesso dichiara: “Quando fotografo, cerco un varco, una vibrazione, un silenzio, un punto in cui il mondo sembra sospeso e rivela un altrove”.

Pino Monaco: tra contemplazione, natura ed ecologia

La ricerca di Monaco si è concentrata sul concetto di “Terzo paesaggio”, mutuato dal biologo Gilles Clément, esplorando aree marginali e spazi abbandonati.

I suoi lavori approfondiscono i confini tra città e campagna, il rapporto tra estetica ed ecologia, e l’attenzione per i luoghi trascurati. Tra le sue opere recenti spiccano le immagini di Campo Imperatore, descritto come “la superficie di un pianeta sconosciuto, dal sapore metafisico”, e un ciclo dedicato agli orizzonti del mare Adriatico. La contemplazione e il dialogo tra uomo e ambiente sono temi ricorrenti nella sua produzione.

Il percorso espositivo di Monaco ha toccato altre città, tra cui Teramo, dove nel 2025 ha presentato la mostra “Terzo Paesaggio” all’Arca Laboratorio per le arti contemporanee. Quell’esposizione si è distinta non solo per il valore artistico, ma anche per un programma di incontri con professionisti.

Tra questi, l’intervento di Enzo Siviero, rettore dell’Università e-Campus e progettista di fama internazionale, ha esplorato la relazione tra uomo, infrastrutture e paesaggio, enfatizzando il valore dei ponti come opere fisiche e metafore di connessione culturale. L’iniziativa ha promosso un approccio corale, coinvolgendo studenti, docenti e cittadinanza in uno scambio attivo sui temi dell’ambiente e dei modi di abitare il paesaggio.

Tappe future e pubblicazioni del progetto “Soglie”

Dopo l’Abruzzo, “Soglie” sarà allestita a Urbino tra dicembre 2026 e gennaio 2027, presso la Bottega Giovanni Santi, nella Casa Natale di Raffaello. Per l’occasione, sarà pubblicato un catalogo cartonato di circa duecento pagine, edito da Edizioni Arti Grafiche della Torre, che documenterà il percorso fotografico e critico dell’esposizione.

Una speciale edizione del progetto sarà presentata al Festival del Giornalismo Culturale di Urbino, che quest’anno esplora il tema dei confini. La mostra “Soglie” è curata da Umberto Palestini, storico della fotografia e critico d’arte, e si inserisce nel panorama culturale del centro Italia, promuovendo il dialogo tra arte contemporanea, paesaggio e comunità locali. Pino Monaco, originario di Zurigo e residente a Giulianova, ribadisce la sua visione della fotografia come strumento di ricerca, riflessione e apertura verso l’“altrove” delle soglie e dei confini, sia reali che simbolici.