Pistoia, Capitale italiana del libro 2026, prosegue il suo percorso con un ricco calendario di eventi a giugno, pensato per coinvolgere un pubblico ampio attraverso letteratura, arte, attività per bambini, laboratori, mostre e iniziative diffuse. Per tutto il mese, la città toscana si trasforma in un vero e proprio laboratorio culturale, dove la lettura è promossa come strumento di coesione sociale e innovazione, raggiungendo scuole, quartieri e spazi pubblici.

Tra gli appuntamenti di punta, spiccano l’incontro con gli autori finalisti del Premio Campiello, in programma mercoledì 24 giugno, e la presentazione del libro “Domani sarà tardi” di Luigi Contu, direttore dell’ANSA, fissata per il 12 giugno.

Questi eventi arricchiscono un’offerta che include spettacoli, approfondimenti culturali e attività per famiglie.

Un’attenzione speciale è dedicata ai più giovani con il ritorno della Dragocicletta, la biblioteca itinerante della San Giorgio. Questa iniziativa animerà parchi e giardini cittadini con letture animate e laboratori creativi, favorendo la diffusione della lettura e la partecipazione attiva anche nelle aree periferiche.

La Biblioteca San Giorgio ospiterà inoltre, il 6 giugno, “Le avventure di Pinocchio a fumetti”. Si tratta di un’esposizione che reinterpreta il capolavoro di Carlo Collodi attraverso le illustrazioni di Carlo Alberto Vanalesta. All’evento sarà presente anche Andrea Balestri, volto del Pinocchio televisivo diretto da Luigi Comencini nel celebre sceneggiato del 1972.

Libri, arte e rigenerazione urbana a Pistoia

Il programma di giugno a Pistoia dedica ampio spazio al dialogo tra libri, arte contemporanea e rigenerazione urbana. Tra i protagonisti del mese figura l’artista LdB, noto esponente della street art locale, le cui opere intrecciano cultura, identità cittadina e immaginario collettivo. Queste iniziative valorizzano il linguaggio creativo come strumento di partecipazione e trasformazione della città.

L’approccio diffuso del progetto si manifesta anche nella scelta di portare la promozione della lettura oltre i luoghi tradizionali della cultura. Il palinsesto di Pistoia Capitale italiana del libro coinvolge infatti anche spazi non convenzionali come circoli, frazioni montane, ambulatori pediatrici e botteghe, offrendo opportunità di incontro e crescita personale attraverso i libri in numerosi contesti.

Pistoia 2026: un anno di cultura diffusa

L’avventura di Pistoia Capitale italiana del libro 2026 ha preso il via il 10 gennaio, con la lectio magistralis “Francesco e Dante, nascita di una nazione” tenuta da Aldo Cazzullo presso il Teatro Manzoni. Questo evento ha inaugurato un anno che prevede oltre 1.500 appuntamenti distribuiti su tutto il territorio comunale, integrando festival consolidati con nuove proposte e piccole azioni quotidiane a favore della lettura.

Le iniziative di giugno abbracciano inoltre temi come la memoria, l’inclusione sociale, la promozione della lettura nelle scuole e nei quartieri, il coinvolgimento dei gruppi di lettura, il cinema, la musica e la divulgazione culturale.

Tutto ciò contribuisce a delineare l’immagine di una città che fa della cultura un elemento identitario condiviso e uno strumento di trasformazione collettiva. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale.