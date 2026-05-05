La 110ª edizione di Pitti Uomo, appuntamento chiave per la moda uomo, si terrà a Firenze dal 16 al 19 giugno 2026. La Fortezza da Basso ospiterà circa 720 espositori e 12.000 buyers, confermando il ruolo centrale. Il nuovo AD Ivano Cauli (succeduto a Raffaello Napoleone) ha presentato l'edizione a Milano, ribadendo l'obiettivo di mantenere la leadership e l'attrattiva di Firenze, con voli garantiti a lungo raggio.

Il tema guida è 'The Pool', che evoca attesa e desiderio, simbolezzato da un giovane che sfiora l'acqua e il proprio riflesso.

Protagonisti e novità

Tra i guest designer spiccano l'irlandese Simone Rocha (presenterà menswear) e il giapponese DSM Kei Ninomiya (collezione maschile P/E 2027). Special guest il sudcoreano JiyongKim. Confermate aree per brand internazionali.

Marchi storici: Woolrich, Ellesse, Original Penguin, Refrigewear, Murphy & Nye. Debutta Sundek (acquisizione BasicNet).

La Fortezza da Basso

La Fortezza da Basso, struttura rinascimentale del XVI secolo, è la sede storica di Pitti Uomo, significativo spazio espositivo (oltre 80.000 mq). Simbolo di Firenze, ospita regolarmente l'evento, appuntamento irrinunciabile.

La 110ª edizione di Pitti Uomo si conferma una piattaforma influente, capace di attrarre centinaia di marchi e migliaia di professionisti. Rinnovamento tematico e designer di fama mondiale ne fanno un pilastro per moda, cultura ed economia.