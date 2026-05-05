La 110ª edizione di Pitti Uomo, la storica manifestazione dedicata alla moda maschile, si prepara ad accogliere 720 marchi espositori, di cui il 44% provenienti dall'estero. L'evento, in programma dal 16 al 19 giugno alla Fortezza da Basso di Firenze, si conferma un appuntamento cruciale nel calendario internazionale del settore. Ivano Cauli, il nuovo amministratore delegato di Pitti Immagine, subentrato a Raffaello Napoleone dopo 37 anni, ha evidenziato come “la fiera fisica di Firenze si confermi come la bussola più vitale per orientare il confronto tra offerta e domanda”.

Cauli ha inoltre ribadito l'obiettivo di “mantenere la nostra leadership”, sottolineando la volontà di “essere rilevanti e dare un motivo per venire a Firenze”.

Nonostante i numeri degli espositori siano in linea con la precedente edizione, il contesto logistico presenta sfide legate alla crisi dei carburanti e dei voli. Cauli ha spiegato: “Stiamo affrontando la crisi logistica che riguarda carburante e voli. Abbiamo quasi 12.000 conferme a oggi da parte dei buyers, siamo ottimisti ma dobbiamo tenere conto anche di questo.” A supporto dell'incoming degli operatori esteri, la manifestazione beneficia del contributo del ministero degli Affari esteri e di Ice. Il presidente di Pitti Immagine, Antonio De Matteis, ha sottolineato l'importanza dell'evoluzione, affermando: “Abbiamo alle spalle storia, tradizione e competenze ma abbiamo anche gli strumenti per affrontare le nuove sfide che ci attendono”.

De Matteis ha espresso l'auspicio che Pitti Uomo si affermi sempre più come promotore culturale, oltre che come evento commerciale.

Lifestyle, eventi culturali e nuovi talenti affiancano i grandi marchi

L'edizione 2026 di Pitti Uomo ribadisce la sua vocazione internazionale e l'apertura a nuove prospettive. Il tema-guida del salone, 'The pool', sarà interpretato da un'installazione creata dal designer Philéo Landowski e dall'artista libanese Pascal Hachem. Tra i guest designer di spicco figurano la stilista irlandese Simone Rocha, che presenterà la sua prima sfilata uomo al Teatro della Pergola, e il marchio Dsm Kei Ninomiya, etichetta del department store Dover Street, con un evento al Complesso di Sant’Orsola.

La presenza di talenti emergenti come il sudcoreano JiyongKim, il brand danese Sunflower e l'inglese William Palmer, riconosciuto per il suo humour sulla working class britannica, rafforza l'attrattiva della fiera per le nuove generazioni di creativi.

Accanto alle proposte internazionali, la rassegna vedrà la partecipazione di grandi marchi storici come Woolrich, lo sportivo Ellesse, Original Penguin – noto per le polo amate da Bing Crosby –, l'americano Refrigewear con i suoi capispalla performanti, e Murphy & Nye con il suo stile nautico. Una novità di rilievo è l'approdo di Sundek a Pitti Uomo, dopo la recente acquisizione da parte del gruppo torinese BasicNet. Il brand presenterà la sua nuova label Goldenwave, un ritorno alle origini, e una collaborazione esclusiva con l'illustratore giapponese Kentaro Yoshida.

Anniversari, scuole di moda e iniziative collaterali: Firenze centro della moda globale

La 110ª edizione di Pitti Uomo sarà anche un'occasione per importanti celebrazioni e collaborazioni. Il marchio di calzature Castaner festeggerà i suoi cento anni, mentre Sebago celebrerà gli ottant'anni con un evento speciale presso la società dei Canottieri. Il 17 giugno è prevista la presentazione del volume ‘Emilio Pucci: la sorprendente vicenda di un grande artista della moda’, alla presenza degli autori Idanna Pucci e Terence Ward. Un ruolo significativo sarà ricoperto dalle scuole di moda: Polimoda terrà la sfilata di fine anno accademico il 15giugno, Ied proporrà un'installazione tematica, e l'Istituto Marangoni lancerà il terzo numero della sua rivista, FarmaZine.

Sotto il profilo culturale, Pitti Uomo si conferma un polo attrattivo per operatori, creativi e buyer internazionali. Il costante supporto istituzionale e la capacità di coinvolgere giovani brand e scuole di moda rendono la manifestazione una piattaforma imprescindibile per cogliere le tendenze e i linguaggi della moda contemporanea. In questo contesto, Firenze, con la sua storica Fortezza da Basso, consolida il suo ruolo di fulcro di innovazione e tradizione, accogliendo quasi dodicimila buyer confermati e promuovendo sinergie tra moda, arte e lifestyle contemporaneo.