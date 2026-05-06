Il Planetario di Roma si prepara a un evento straordinario il prossimo 7 maggio alle 21, in occasione della Giornata Internazionale dei Planetari. La serata, intitolata «Feeling the invisible Universe – Sentire l'Universo invisibile», offrirà al pubblico un'opportunità unica di esplorare il cosmo attraverso i suoni, grazie all'innovativa tecnica delle sonificazioni.

Protagonista dell'appuntamento sarà Kimberly Arcand, rinomata visualization scientist del Chandra X‑ray Observatory della NASA, affiliata all'Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics.

L'iniziativa, promossa da Roma Capitale con l'Assessorato alla Cultura e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, mira ad avvicinare un pubblico vasto e diversificato ai temi dell'esplorazione spaziale e della ricerca scientifica contemporanea.

I partecipanti avranno l'occasione di ascoltare le rappresentazioni sonore di celebri corpi celesti. Tra questi, la Nebulosa del Granchio, la Nebulosa Occhio di Gatto, la Nebulosa Carina, i resti della supernova di Tycho e Cassiopea A, la stella variabile R Aquarii e il centro della Via Lattea. Un viaggio uditivo che promette di rivelare nuove prospettive sull'Universo.

La sonificazione: un ponte tra arte, scienza e inclusione

Durante la serata, Kimberly Arcand dialogherà con gli astronomi del Planetario per svelare il processo di generazione del segnale sonoro.

Verrà illustrato come le caratteristiche visive delle immagini astronomiche vengano traslate in proprietà acustiche, creando un'esperienza sinestetica che arricchisce la percezione dei dati scientifici. Questa tecnica, con radici nell'antica ricerca pitagorica della musica delle sfere, rappresenta oggi uno strumento all'avanguardia per analizzare grandi database e per la divulgazione.

Arcand sottolineerà anche il profondo valore di inclusione sociale delle sonificazioni. Rendendo la scienza accessibile oltre la percezione visiva, questa metodologia si rivolge in particolare al pubblico con limitazioni della vista, offrendo una modalità innovativa e paritaria di fruizione dei contenuti.

L'evento includerà la presentazione di altri progetti divulgativi curati da Arcand, sempre con un'attenzione all'inclusività.

Tra questi, le «Astrolimpiadi» e le riproduzioni in stampa 3D di modelli di corpi celesti. L'intervento si terrà in lingua inglese, con traduzione simultanea in italiano. La partecipazione è gratuita, ma è richiesto il preacquisto obbligatorio del biglietto d'ingresso tramite il sito ufficiale del Planetario di Roma.

Il Planetario di Roma: eccellenza nella divulgazione astronomica

Il Planetario di Roma si conferma una struttura museale di eccellenza nel panorama italiano per la divulgazione astronomica, distinguendosi per importanti collaborazioni con enti internazionali come la NASA. L'appuntamento del 7 maggio, con la partecipazione di una figura di spicco come Kimberly Arcand e l'impiego di metodologie didattiche avanzate, rafforza ulteriormente il suo ruolo di polo culturale e scientifico.

L'iniziativa si inserisce in una lunga tradizione di attività aperte al pubblico e progetti volti a rendere accessibili le conoscenze astronomiche. Il Planetario mantiene così la sua posizione centrale nella vita culturale cittadina, fungendo da crocevia tra ricerca d'avanguardia, educazione e intrattenimento. Kimberly Arcand, riconosciuta globalmente per il suo lavoro nella visualizzazione dei dati da telescopi spaziali quali Hubble, Chandra e James Webb, incarna l'eccellenza nella ricerca interdisciplinare e nella comunicazione scientifica. La serata «Sentire l'Universo» si configura come un'occasione imperdibile per i visitatori, invitandoli a esplorare il cosmo da una prospettiva inedita, dove arte, scienza e inclusività si fondono.