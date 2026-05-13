Il Comune di Policoro, tramite il sindaco Enrico Bianco, ha formalmente richiesto al Ministero della Cultura il rientro definitivo delle Tavole di Eraclea presso il Museo Archeologico Nazionale della Siritide. Questa iniziativa segue il ritorno temporaneo delle preziose testimonianze epigrafiche in Basilicata, dove saranno esposte al pubblico dal 14 maggio a novembre 2026, grazie a un prestito dal Museo Nazionale di Napoli (MANN).

Il sindaco Bianco ha evidenziato l'elevatissimo valore di coerenza storica, territoriale e scientifica che la ricollocazione stabile delle Tavole assumerebbe.

Esse si inserirebbero in un contesto archeologico unico, comprendente il Parco archeologico, un moderno tempio sospeso, il teatro recentemente scoperto e altre emergenze archeologiche, tutti strettamente legati al sito di rinvenimento delle Tavole e alla storia dell'antica polis.

Secondo il primo cittadino, tale destinazione rafforzerebbe la funzione di Herakleia/Policoro come laboratorio permanente di ricerca archeologica e il ruolo del museo quale centro specialistico per lo studio della Magna Grecia e della Lega Italiota, promuovendo un modello avanzato di ecomuseo archeologico. Bianco ha inoltre sottolineato la forte valenza identitaria ed educativa del rientro, affermando che "restituiremmo alla comunità della Siritide il suo documento simbolo".

Le Tavole di Eraclea: storia e importanza

Le Tavole di Eraclea, due imponenti tabelle in bronzo, rappresentano una delle più significative testimonianze epigrafiche della Magna Grecia. Rinvenute nel 1732 nei pressi del fiume Cavone, risalgono alla fine del IV e all'inizio del III secolo a.C. Furono redatte dai sacerdoti dei santuari di Dioniso e di Atena per definire i confini terrieri, regolamentarne la gestione, stabilire i canoni d'affitto e le modalità di irreggimentazione delle acque.

Queste iscrizioni offrono una fonte inestimabile per ricostruire la storia, l'organizzazione politica e la vita pubblica dell'antica Herakleia, dalla sua fondazione da parte di Taranto fino alla romanizzazione.

Costituiscono il primo testo noto nella storia a disciplinare i confini terrieri, anticipando concetti ripresi secoli dopo con la riforma fondiaria, che ha portato alla nascita dell'odierna Policoro.

Giunte a Napoli poco dopo il ritrovamento, le Tavole furono studiate e pubblicate per la prima volta nel 1754 da Alessio Simmaco Mazzocchi, figura di spicco della cultura italiana del XVIII secolo, contribuendo a consolidare l'importanza di Herakleia nella storiografia europea.

Il Museo della Siritide e la valorizzazione del territorio

Il ritorno temporaneo delle Tavole di Eraclea è un evento di grande risonanza per la comunità di Policoro, la Basilicata e il mondo accademico. La presentazione ufficiale si terrà il 14 maggio 2026, alle ore 17:30, presso la Sala conferenze del Museo Archeologico Nazionale della Siritide.

Interverranno Raffaella Bonaudo, dirigente dei Musei Nazionali di Matera – DRM Basilicata, il direttore Carmelo Colelli e il sindaco Enrico Bianco. L'ingresso all'evento è libero fino a esaurimento posti e rappresenta un'occasione di approfondimento e condivisione sulla tutela e la promozione del patrimonio archeologico regionale.

Il Museo della Siritide, già custode di importanti reperti provenienti dall'antica Herakleia e dalla colonia achea di Siris, mira a rafforzare il legame tra la comunità locale e le sue radici storiche. La richiesta di rientro permanente delle Tavole si inserisce in questa più ampia strategia di valorizzazione del territorio e del suo patrimonio identitario, in linea con i modelli di ecomuseo e di polo di ricerca specialistico sulla Magna Grecia.