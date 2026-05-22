Il Parco archeologico di Pompei ospita la terza stagione di concerti estivi, dal 24 giugno al 27 luglio 2026, trasformando l'antico sito in un vibrante palcoscenico. Fulcro della programmazione è la rassegna Beats of Pompeii, giunta alla sua terza edizione, che presenta un cartellone di 20 concerti con 16 artisti nazionali e internazionali. Le esibizioni si terranno nell'iconico Anfiteatro di Pompei, con molti appuntamenti già sold out, a testimonianza del grande interesse per questa fusione unica di musica e storia.

Tra i nomi di spicco figurano Of Monsters and Men, BEAT, Riccardo Cocciante, Pat Metheny, Opeth (sold out), Coez, Vinicio Capossela, Tropico (doppia data, una sold out), Riccardo Muti, Claudio Baglioni (doppio appuntamento), Marcus Miller, Charlie Puth, Marillion (due date, una sold out) e Savatage con orchestra.

Un'offerta musicale diversificata che consolida la reputazione del festival come evento "cross-genere" d'eccellenza nel panorama culturale internazionale.

Nuove esperienze e iniziative speciali

Oltre alla proposta musicale, la stagione estiva di Pompei introduce significative novità. Nelle date dei concerti, sarà possibile accedere a una parte del sito archeologico anche in orario serale, offrendo ai visitatori un'esperienza unica. Il programma si arricchisce inoltre di percorsi archeologici, degustazioni e visite alle antiche vigne. Ogni sera, sarà aperta l'esposizione permanente sull'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e sui calchi delle vittime, inaugurata nella Palestra Grande degli Scavi.

Il calendario degli eventi collaterali include un doppio appuntamento con Nino D’Angelo (27 e 28 giugno).

Un momento di particolare rilievo sarà il concerto “È mio padre — Morricone Dirige Morricone” del 25 giugno, omaggio all'eredità del maestro Ennio Morricone. L'evento vedrà la partecipazione dell’Orchestra Filarmonica del Teatro di Modena diretta dal maestro Andrea Morricone, con la presenza di Marco Morricone, e sarà dedicato alla raccolta fondi per la ricerca pediatrica a favore della Fondazione Città della Speranza.

Pompei: crocevia di cultura e internazionalizzazione

La visione alla base dell'iniziativa è una profonda convinzione nella cultura in senso ampio, capace di unire diverse competenze senza barriere, come evidenziato dal direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel. Il vicepresidente della Regione Campania, Mario Casillo, ha sottolineato la necessità di una città più accogliente e connessa per tali eventi, annunciando un incremento delle corse bus serali con EAV.

L'assessore al Turismo, Vincenzo Maraio, ha ribadito il ruolo di Pompei come volto internazionale della Campania, luogo d'incontro tra storia, archeologia, musica e cultura contemporanea. L'assessore alla Cultura, Onofrio Cutaia, ha infine evidenziato la sinergia tra innovazione, promozione e internazionalizzazione che guida la pianificazione culturale della regione.

Aggiornamenti sul calendario eventi

Il programma della rassegna Beats of Pompeii 2026, in scena dal 24 giugno al 27 luglio presso l’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei, è stato confermato nella sua interezza. L'unica variazione riguarda la cancellazione del concerto esclusivo di HAUSER, originariamente previsto per il 31 luglio, a causa di motivi di salute dell'artista.

Tutti gli altri appuntamenti, inclusi i concerti dei già citati Of Monsters and Men, Beat, Riccardo Cocciante, Pat Metheny, Opeth, Coez, Vinicio Capossela, Tropico, Riccardo Muti, Claudio Baglioni, Marcus Miller, Charlie Puth, Marillion e Savatage con orchestra, rimangono invariati. La rassegna si conferma così un appuntamento di rilievo internazionale, capace di coniugare musica, storia, turismo e arte in un contesto senza eguali.