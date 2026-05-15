A Pompei, una straordinaria scoperta scientifica ha permesso di attribuire un’identità professionale a una delle vittime dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., nell’area nota come Orto dei Fuggiaschi. A distanza di oltre sessant’anni dagli scavi diretti da Amedeo Maiuri nel 1961, nuove analisi condotte sui materiali conservati nei depositi del Parco Archeologico di Pompei hanno riportato alla luce un corredo personale di eccezionale interesse.

Questo corredo apparteneva a uno dei quattordici calchi umani rinvenuti in quell’area, all’epoca un vigneto, e ha rivelato che la vittima era probabilmente un medico.

La svolta è giunta dallo studio di un piccolo astuccio rimasto nascosto all’interno del gesso di uno dei calchi, sottoposto a indagini diagnostiche presso la 'Casa di Cura Maria Rosaria' di Pompei.

Le analisi approfondite, effettuate tramite radiografie e tomografie, hanno permesso di identificare una cassettina in materiale organico con elementi metallici, una borsa in tessuto contenente monete in bronzo e argento, e una serie di strumenti chiaramente compatibili con un set medico. All’interno dell’astuccio, in particolare, è stata rinvenuta una lastrina in ardesia – tradizionalmente utilizzata per la preparazione di sostanze medicali o cosmetiche – affiancata da piccoli strumenti metallici interpretabili come utensili chirurgici.

Tecnologie all'avanguardia per una scoperta storica

Questi elementi hanno consentito di formulare l’ipotesi che la vittima fosse un medicus, fornendo una rara e preziosa testimonianza sulla professione esercitata. L’impiego di tecnologie diagnostiche avanzate, tra cui scansioni TC supportate da Intelligenza Artificiale e ricostruzioni tridimensionali, è stato fondamentale. Questo approccio innovativo ha permesso di analizzare il contenuto del calco senza comprometterne l’integrità, rivelando anche dettagli inediti della raffinata struttura meccanica della cassettina, dotata di un sofisticato sistema di chiusura con rotella dentata.

La ricerca rappresenta il frutto di un lavoro fortemente interdisciplinare, che ha visto la collaborazione di archeologi, restauratori, antropologi fisici, archeobotanici, numismatici, radiologi, tecnici di diagnostica e specialisti della modellazione digitale.

Un impegno collettivo che ha permesso di ricostruire non solo un oggetto, ma una storia di vita interrotta. Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei, ha commentato: “Quest’uomo ha portato i suoi strumenti con sé per essere pronto a ricostruirsi una vita altrove, grazie alla sua professione, ma forse anche per aiutare altri.”

L'Orto dei Fuggiaschi e il valore dell'archeologia moderna

L’Orto dei Fuggiaschi è un sito emblematico che ospita i calchi di quattordici persone, tra cui bambini, sorprese dalla nube piroclastica nel disperato tentativo di salvarsi. La tecnica dei calchi, sviluppata nella seconda metà dell’Ottocento, consiste nel riempire con gesso i vuoti lasciati dalla decomposizione della materia organica sotto la cenere vulcanica, immortalando le ultime istanti di vita.

Il ritrovamento degli oggetti personali, in particolare la borsa con le monete e gli strumenti chirurgici, accanto a uno dei calchi, rafforza ulteriormente l’identificazione del medico tra le vittime. Questa scoperta conferma, ancora una volta, il valore straordinario dei depositi del Parco Archeologico di Pompei come archivio vivo di storie ancora da ricostruire e sottolinea l’importanza cruciale dell’integrazione tra ricerca umanistica e innovazione scientifica per approfondire la conoscenza del mondo antico.