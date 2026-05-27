Il ponte del 2 giugno si preannuncia particolarmente favorevole per il turismo italiano, con una crescita sensibile delle prenotazioni alberghiere e delle ricerche di voli verso le principali destinazioni nazionali. Le previsioni meteorologiche positive su gran parte del territorio contribuiscono a rafforzare questo scenario ottimistico. Nel periodo compreso tra il 29 maggio e il 4 giugno 2026, la saturazione delle Online Travel Agency (OTA) si attesta al 53,2%, segnando un incremento del 4,3% rispetto allo stesso intervallo del 2025. Concentrando l'analisi sulle giornate centrali della festività, la saturazione raggiunge il 55,7%, con un aumento del 4,2% rispetto al 51,5% registrato l'anno precedente.

Questi dati, aggiornati al 25 maggio 2026, suggeriscono una potenziale ulteriore crescita man mano che ci si avvicina al weekend festivo.

L'incremento della saturazione delle strutture alberghiere è evidente, passando dal 48% del 2025 al 53% del 2026. Diverse destinazioni italiane mostrano performance superiori alla media nazionale: Bologna si distingue con il 60% di saturazione (+17% anno su anno), seguita da Napoli al 59% (+5%), e da Venezia e Palermo, entrambe al 58%, con incrementi rispettivamente del 16% e del 6%. Anche il settore degli affitti brevi mantiene un livello di saturazione elevato, attestandosi al 53% e confermando un sostanziale equilibrio rispetto all'anno precedente. Tuttavia, alcune città registrano aumenti significativi: Venezia raggiunge il 64% (+12%), mentre Roma e Bari si posizionano entrambe al 61%, con crescite rispettivamente del 4% e del 3% rispetto al 2025.

Il confronto europeo e le performance regionali

L'Italia si posiziona in modo competitivo nel panorama turistico europeo per il ponte del 2 giugno. I dati nazionali di saturazione superano quelli dei principali paesi concorrenti: sono superiori del 5% rispetto alla Grecia, che si attesta intorno al 50,5%; del 13% rispetto alla Francia, ferma al 42,5%; e del 17% rispetto alla Spagna, con un 38,7%. A livello regionale, il Friuli-Venezia Giulia emerge con una saturazione del 57,7%, in crescita del 7,6% rispetto al 2025. Seguono la Liguria con il 56,8%, la Campania con il 56,4%, il Lazio con il 56,3% e l'Emilia-Romagna con il 56,1%, evidenziando una distribuzione positiva su diverse aree del paese.

L'andamento favorevole si estende anche al settore del trasporto aereo. Le ricerche di voli per viaggi tra il 29 maggio e il 2 giugno 2026 hanno registrato un incremento del 23% rispetto allo stesso periodo del 2025 e un notevole 53% in più rispetto al mese successivo. La connettività diretta nazionale ha visto una crescita del 13%, con picchi significativi verso Cagliari (+26% rispetto all'anno precedente). Parallelamente, la capacità aerea programmata per gli aeroporti di Catania, Bologna, Palermo, Bari e Milano è in aumento, con incrementi che variano tra il 14% e il 16%, a testimonianza di una domanda robusta e di un'offerta in espansione.

Fiducia degli operatori e prospettive future

Le compagnie aeree esprimono fiducia nel potenziale della domanda, rispondendo con un aumento della disponibilità di posti volo verso le principali destinazioni italiane.

Questa strategia anticipa un'ulteriore crescita delle prenotazioni, incluse quelle dell'ultimo minuto. I dati complessivi delineano una chiara tendenza alla ripresa e al rafforzamento del turismo, sia a livello interno che internazionale, sostenuto da condizioni climatiche favorevoli e dalla ricchezza e varietà dell'offerta ricettiva nazionale. Il ponte del 2 giugno si conferma, quindi, un appuntamento cruciale per il settore, non solo per le grandi città d'arte ma anche per le regioni con forte attrattività stagionale e culturale, consolidando la posizione dell'Italia come meta turistica di primo piano.