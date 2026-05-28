Piano City Pordenone torna con la sua ottava edizione, proponendo una maratona di concerti dal 19 al 21 giugno. Il festival vedrà esibirsi oltre centocinquanta pianisti, italiani e internazionali, in più di cento concerti. L'evento animerà 29 diversi luoghi della città, trasformando Pordenone in un unico grande palcoscenico di musica.

L'inaugurazione è il 19 giugno alle 21 in piazza della Motta con "Allegro con brio": sedici pianisti creeranno un crescendo travolgente, con scenografie luminose di Federico Cautero. Il 20 giugno, in piazza San Marco, Leonora Armellini, pianista acclamata, dedicherà un recital a Fryderyk Chopin.

La chiusura, il 21 giugno alle 21, sempre in piazza della Motta, sarà con "Afro Baroque": un melting pot sonoro con il pianista italo-israeliano Yakir Arbib e il musicista africano Conti Bilong, in un'esplosione di contaminazioni sonore.

Un festival diffuso: luoghi, generi e partecipazione

L'edizione di Piano City Pordenone si distingue per la sua capillarità, coinvolgendo ventinove sedi tra spazi pubblici e privati. Caratteristici sono gli "house concerts" e gli undici pianoforti "liberi", posizionati in città e pronti a essere suonati da chiunque, contribuendo all'atmosfera musicale collettiva. La rassegna offre una varietà di generi – dalla classica al jazz – e vede la partecipazione di concertisti professionisti, appassionati e studenti.

Numerosi "street concert" animeranno le vie, valorizzando il tessuto urbano e sociale di Pordenone e creando una connessione tra cultura e quotidianità.

Filosofia e impatto culturale

Piano City Pordenone promuove la diffusione della musica nelle città, coinvolgendo un pubblico ampio senza restrizioni di genere. L'apertura a pianisti amatoriali e studenti arricchisce il programma, valorizzando il talento e stimolando la partecipazione attiva. L'evento è un elemento chiave nella strategia di promozione culturale e turistica di Pordenone e del Friuli. La presenza di artisti internazionali e sedi non convenzionali consolida l'immagine della città come un polo creativo e dinamico. Il festival, rendendo la musica accessibile e diffusa, offre una preziosa occasione di incontro e scambio tra diverse sensibilità musicali.