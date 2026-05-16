La Festa del Libro e della Libertà Pordenonelegge, giunta alla sua ventisettesima edizione, si è affermata nuovamente come protagonista del panorama culturale nazionale, in occasione della sua partecipazione al Salone internazionale del Libro di Torino. L'edizione 2026, in programma dal 16 al 20 settembre, si preannuncia come un appuntamento speciale, fungendo da ponte verso il prestigioso traguardo di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027. Dal vivace stand del Friuli Venezia Giulia al Salone torinese, il presidente della Fondazione Pordenonelegge, Michelangelo Agrusti, ha sottolineato l'importanza di questo biennio: “Sarà un'edizione speciale, un ponte verso l'anno della Capitale Italiana della Cultura.

E speciale sarà tutto il prossimo biennio, fino all'edizione del settembre 2027”.

Il percorso di avvicinamento all'edizione 2026 vedrà un momento cruciale il 7 luglio a Milano, dove, di fronte alle guglie del Duomo, verranno svelati i temi e i protagonisti del festival. Agrusti ha ribadito con forza l'impegno civile di Pordenonelegge, evidenziando come l'inaugurazione sarà una concreta testimonianza di accoglienza e supporto per gli autori e autrici perseguitati. “Vogliamo testimoniare la forza e il valore civile dei libri come strumento di libertà… accogliere gli autori e autrici perseguitati e dissidenti, per dare centralità alle voci del dissenso compresse dai regimi o perseguitate dai fanatismi”, ha dichiarato.

Un'importante novità del 2026 sarà l'introduzione dell'Arena della Libertà, un nuovo spazio incontri interamente dedicato a scrittori e scrittrici provenienti da Paesi dove la libertà d'espressione è negata e che subiscono persecuzioni per le loro idee e opere.

La risonanza nazionale del festival si estende anche attraverso significative partecipazioni a eventi di rilievo. Tra questi, il panel “Libri e democrazia”, in programma nella giornata inaugurale del Festival dell’Economia di Trento. L'incontro vedrà la presenza di figure di spicco come la giurista Paola Severino, il giornalista Stefano Biolchini, Galileo Lorenzo Sciarretta (Policy Advisor del Parlamento Europeo) e il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

La dimensione europea e le sinergie culturali

Il direttore artistico di Pordenonelegge, Gian Mario Villalta, ha posto l'accento sulla dimensione europea del festival, presentando a Torino il progetto “Europa della Poesia”. Questa iniziativa rappresenta un elemento cardine del dossier di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027. Villalta ha affermato che “il festival coltiva da sempre la poesia e le altre forme di dialogo che valorizzano le relazioni con la cultura europea”. L'Arena Europa, spazio dedicato alla letteratura e all'integrazione culturale del continente, rafforzerà ulteriormente questo orientamento.

Pordenonelegge si conferma un punto di riferimento in una rete culturale che abbraccia diverse realtà italiane.

Parallelamente alla sua presenza a Torino, il festival è stato protagonista a Lecce con la direttrice Michela Zin, intervenuta all'evento “Conversazioni sul futuro”. Zin ha evidenziato l'importanza strategica della collaborazione: “Fare rete, sul territorio come a livello nazionale, è importante per noi e la città”, sottolineando il valore delle sinergie tra istituzioni culturali.

Il sostegno istituzionale e la visione futura

La rilevanza del Friuli Venezia Giulia al Salone del Libro di Torino è stata ulteriormente marcata dall'inaugurazione ufficiale dello stand regionale il 14 maggio, alla presenza del vicepresidente e assessore regionale alla Cultura e allo Sport Mario Anzil. La visita del sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, e di altri esponenti della giunta comunale ha ribadito il forte sostegno istituzionale all'evento e l'impegno della città nel percorso verso la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027.

Pordenonelegge si configura come un dinamico laboratorio di idee e progettualità, capace di attrarre autori, editori, studiosi e lettori interessati ai temi della libertà, della poesia e della cultura civica. La sfida per il biennio 2026-2027 sarà quella di consolidare questo ruolo, sviluppando percorsi originali e di respiro internazionale, valorizzando l'identità di un festival che promuove lo scambio tra diverse culture, la libertà di espressione e l'impatto sociale dei libri e della lettura.