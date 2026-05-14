La miniserie Portobello di Marco Bellocchio, con protagonista Fabrizio Gifuni nel ruolo di Enzo Tortora, è stata insignita del titolo di 'Serie dell'anno' per il 2026. L'annuncio dei Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) precede la serata conclusiva dei Nastri d’Argento, il 6 giugno a Napoli, evento realizzato in collaborazione con la Film Commission Regione Campania e con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo e di partner istituzionali e sponsor privati.

Portobello ha catalizzato l'attenzione per la sua intensa rappresentazione del celebre caso giudiziario che coinvolse Enzo Tortora negli anni Ottanta.

Un episodio che sconvolse l'Italia, divenuto simbolo della malagiustizia italiana. L'interpretazione di Fabrizio Gifuni nei panni dell'amato conduttore ha ricevuto unanimi consensi, definita "straordinaria" dagli addetti ai lavori.

Le nomination ai Nastri d’Argento 2026

Oltre a Portobello, i Nastri d’Argento hanno svelato le cinquine finaliste delle serie italiane, selezionate tra i titoli di reti e piattaforme come Hbo Max, Mediaset, Netflix, Paramount+, Prime Video, Rai e Sky.

Le cinquine finaliste per il 2026 sono:

Commedia : Balene - Amiche per sempre, Call My Agent - Italia (terza stagione), Il Baracchino, Pesci Piccoli 2, Sicilia Express.

: Balene - Amiche per sempre, Call My Agent - Italia (terza stagione), Il Baracchino, Pesci Piccoli 2, Sicilia Express. Crime : Gomorra - Le origini, Guerrieri - La regola dell’equilibrio, Il Mostro, L’Invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro, Petra (terza stagione).

: Gomorra - Le origini, Guerrieri - La regola dell’equilibrio, Il Mostro, L’Invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro, Petra (terza stagione). Drama : A testa alta - Il coraggio di una donna, Il Commissario Ricciardi (terza stagione), Le libere donne, Noi del Rione Sanità, Prima di noi.

: A testa alta - Il coraggio di una donna, Il Commissario Ricciardi (terza stagione), Le libere donne, Noi del Rione Sanità, Prima di noi. Dramedy : Avvocato Ligas, Cuori (terza stagione), La Preside, Mrs Playmen, Un Professore (terza stagione).

: Avvocato Ligas, Cuori (terza stagione), La Preside, Mrs Playmen, Un Professore (terza stagione). Film Tv: Franco Battiato. Il lungo viaggio, Il falsario, Qualcosa di Lilla, Scuola di seduzione, Zvanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli.

La presenza di produzioni su emittenti tradizionali e piattaforme internazionali sottolinea la vivacità del settore italiano delle serie TV e l'attenzione crescente di selezione e pubblico.

Portobello: il racconto di un'odissea giudiziaria

La miniserie Portobello, diretta da Marco Bellocchio, affronta la vicenda del “caso Tortora”, uno dei più clamorosi errori giudiziari italiani, che sconvolse l'opinione pubblica negli anni Ottanta. La narrazione si concentra sulla figura del celebre conduttore televisivo Enzo Tortora, la cui disavventura giudiziaria fu descritta dagli osservatori come "una dolorosa, terribile odissea". Il percorso processuale è ripercorso con rigore e intensità.

Fabrizio Gifuni interpreta un Tortora che attraversò le diverse fasi di una vera e propria via crucis giudiziaria, definita "atroce ed esemplare". La sua performance restituisce la complessità emotiva e civile di un caso che ha lasciato un'impronta indelebile nella coscienza collettiva italiana.

L'opera di Bellocchio è potente e istruttiva nel modo in cui espone il tema della malagiustizia attraverso la dimensione personale e mediatica del protagonista, mantenendo un forte legame con la realtà storica.

Il premio 'Serie dell’anno' per Portobello conferma la sua rilevanza tra le migliori espressioni televisive, riconoscendo la qualità della narrazione, la rilevanza del racconto storico-sociale e l'intensità delle interpretazioni, testimoniate dal successo presso critica e pubblico.