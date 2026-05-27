Torna l'atteso appuntamento con Power Hits Estate, l'evento musicale di punta organizzato da RTL 102.5. La nuova edizione si preannuncia come uno dei momenti più significativi dell'estate musicale italiana, con una serata speciale che si terrà al Centrale del Foro Italico di Roma. Questo grande show promette di radunare un cast stellare di artisti, offrendo al pubblico la possibilità di seguire l'intera manifestazione in diretta su molteplici piattaforme.

Il grande spettacolo musicale dal Foro Italico

La cornice del Foro Italico di Roma si prepara ad accogliere una serata indimenticabile, dove alcuni dei nomi più celebri della musica italiana si alterneranno sul palco.

Lo spettacolo sarà un susseguirsi di esibizioni dal vivo, pensate per coinvolgere e intrattenere il vasto pubblico presente e quello collegato da casa. Per garantire la massima accessibilità, l'evento sarà trasmesso in diretta radiovisione su RTL 102.5, visibile sul canale 36 del digitale terrestre. Inoltre, gli appassionati potranno seguirlo in streaming attraverso la piattaforma RTL 102.5 Play, assicurando così che nessuno perda questo importante appuntamento musicale, indipendentemente dalla propria posizione.

La gara per il tormentone dell'estate

Uno degli elementi distintivi di Power Hits Estate è la sua esclusiva classifica, creata in stretta collaborazione con EarOne. Questa speciale graduatoria ha il compito di decretare, anno dopo anno, il brano simbolo dell'estate, il vero e proprio tormentone che accompagnerà milioni di italiani.

Il pubblico gioca un ruolo fondamentale in questo processo: gli ascoltatori hanno la possibilità di partecipare attivamente, esprimendo la propria preferenza e votando il loro brano preferito tramite la piattaforma RTL 102.5 Play. A questi voti si aggiungono i dati di airplay, forniti da EarOne, che contribuiscono in maniera determinante a definire le posizioni finali della classifica, garantendo un risultato che riflette sia il gradimento popolare sia la diffusione radiofonica.

Per tenere costantemente aggiornati gli ascoltatori, il programma quotidiano "RTL 102.5 Power Hits Estate" offre aggiornamenti costanti sulle classifiche in evoluzione e presenta tutte le novità musicali più rilevanti della stagione estiva.

Questo rende l'evento non solo una serata di gala, ma un vero e proprio percorso che accompagna il pubblico nella scoperta dei successi estivi.

In sintesi, Power Hits Estate si conferma un appuntamento centrale e irrinunciabile nel panorama della musica italiana. Offre un'occasione unica per ascoltare dal vivo i brani più amati del momento e per scoprire in anteprima quali saranno i tormentoni che scandiranno i ritmi e le emozioni della stagione estiva, consolidando il suo ruolo di barometro musicale dell'estate.