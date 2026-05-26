Per la prima volta, la proclamazione del vincitore del Premio Campiello 2026 si terrà il 3 ottobre al Palazzo delCinema al Lido di Venezia. La Giuria dei Trecento Lettori Anonimi sceglierà il vincitore tra la cinquina finalista, la cui selezione è attesa per il 29 maggio a Palazzo del Bo a Padova. Una serata speciale a settembre sarà dedicata al vincitore del Campiello Giovani.

La Giuria dei Letterati, presieduta da Roberto Cicutto, manager e produttore cinematografico, annuncerà la cinquina. Tre nuovi membri si uniscono: Matteo Caccia (autore e conduttore radiofonico), Stefano Mancuso (scienziato) e Alessandra Tedesco (giornalista e conduttrice di Radio 24–Il Sole 24 Ore).

Completano la giuria Alessandro Beretta, Daniela Brogi, Daria Galateria, Rita Librandi, Liliana Rampello, Stefano Salis, Lorenzo Tomasin e Roberto Vecchioni, affiancati dal Comitato Tecnico (Ricciarda Ricorda, Alessandro Cinquegrani, Lia Iovenitti).

La cerimonia di Padova e il Premio Opera Prima

La cerimonia del 29 maggio, condotta da Giancarlo Leone, annuncerà il vincitore del Premio Campiello Opera Prima, per un autore esordiente. Tra giugno e agosto, la Fondazione Il Campiello organizzerà il tour letterario con i finalisti in diverse località italiane, promuovendo la lettura e la cinquina in tutta Italia.

La Fondazione Il Campiello, da oltre sessant’anni, unisce impresa e cultura, promuovendo la letteratura come bene condiviso e investimento sociale.

Raffaele Boscaini, presidente della Fondazione e di Confindustria Veneto, ha sottolineato l'impegno delle imprese venete nel sostenere la cultura come elemento essenziale per la crescita civile ed economica. Il Premio si fonda sull'equilibrio tra il giudizio della Giuria dei Letterati e la scelta finale dei lettori, a garanzia di qualità e partecipazione.

Il Campiello tra tradizione e rinnovamento

Nato nel 1962 per iniziativa degli industriali veneti, il Premio Campiello è un riconoscimento letterario di spicco. L’edizione 2026 assume un valore simbolico con la finale al Palazzo del Cinema, sede della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, consolidando il legame tra letteratura e cinema.

Il tour della cinquina e il coinvolgimento della Giuria dei Trecento Lettori Anonimi rafforzano il dialogo con il pubblico e la promozione della lettura. La proclamazione al Lido segna una tappa storica, valorizzando nuovi talenti e la partecipazione dei lettori, mantenendo la tradizione.