La quattordicesima edizione del Premio Sila '49 ha annunciato i suoi vincitori, celebrando eccellenze nel campo della letteratura, della saggistica e della musica. Per la sezione Letteratura, il riconoscimento va a Matteo Nucci con il romanzo 'Platone: una storia d'amore' (Feltrinelli). Nella sezione Saggistica 'Marta Petrusewicz', il professor Tommaso Greco è premiato per il suo saggio 'Critica della ragione bellica' (Laterza). Il prestigioso Premio alla Carriera è stato invece conferito al celebre trombettista Paolo Fresu. L'edizione di quest'anno è dedicata con particolare sensibilità al popolo cubano e a tutte le popolazioni coinvolte in conflitti, sottolineando l'impegno sociale e culturale della manifestazione.

I verdetti della giuria, presieduta da Amedeo Di Maio, anticipano un fine settimana conclusivo ricco di eventi, che si terrà dal 5 al 7 giugno tra Cosenza e Camigliatello Silano. Le tre giornate saranno animate da dialoghi, incontri e riflessioni che spazieranno dalla letteratura alla storia e alla musica, culminando domenica 7 giugno a Palazzo Arnone. Qui, Paolo Fresu terrà una lectio magistralis dal titolo 'Le radici e le ali', seguita dalla cerimonia ufficiale di premiazione, condotta dalla giornalista e scrittrice Ritanna Armeni.

Omaggi e approfondimenti culturali

Nel corso del weekend, in particolare sabato 6 giugno, verrà tributato un sentito omaggio alla memoria della storica di fama internazionale Marta Petrusewicz.

Figura di spicco nel panorama accademico, la Petrusewicz fu tra i giurati fondatori del premio e la sua recente scomparsa ha lasciato un vuoto significativo. L'omaggio intende custodire la memoria di chi ha contribuito a definire l'identità e il rigore del Premio Sila '49 sin dalle sue origini.

L'edizione di quest'anno si distingue per la sua attenzione all'attualità e alla memoria storica. La dedica al popolo cubano e alle popolazioni in guerra evidenzia la sensibilità della manifestazione verso temi di forte impatto sociale e politico. I lavori premiati, il romanzo di Nucci che esplora la filosofia platonica e il saggio di Greco che analizza criticamente le ragioni dei conflitti, propongono riflessioni profonde e drammaticamente attuali, arricchendo il dibattito culturale promosso dal premio.

Evoluzione e prospettive future del Premio Sila

Il Premio Sila '49, istituito nell'omonimo anno con l'obiettivo di valorizzare la letteratura e il saggismo contemporanei legati al territorio calabrese, si è consolidato negli anni come un appuntamento di rilievo nel panorama culturale italiano. Ha ospitato numerosi autori, studiosi e artisti, promuovendo un dialogo interdisciplinare tra letteratura, storia e altre forme d'arte. Il Palazzo Arnone di Cosenza, sede delle principali cerimonie, continua a essere un cuore pulsante della vita culturale locale, accogliendo eventi di respiro nazionale.

Una significativa evoluzione è stata annunciata dall'avvocato Enzo Paolini, presidente della Fondazione Premio Sila: «Dal prossimo anno il Premio si aprirà ad altre forme di arte per continuare a crescere e non essere più esclusivamente un premio letterario».

Questa dichiarazione segna una svolta nell'impegno dell'organizzazione, proiettando la manifestazione verso una dimensione sempre più aperta all'innovazione culturale e all'interazione tra diversi linguaggi espressivi, consolidando il suo ruolo di promotore di eccellenze nazionali e internazionali con particolare attenzione ai temi civili, storici e sociali.