Il marchio Primark rafforza la sua presenza in Italia con un investimento di 22 milioni di euro per tre nuovi store a Cremona, Ancona e Gorizia, portando a 18 i punti vendita totali. Questa espansione, parte di una strategia di crescita consolidata, genererà circa 300 nuovi posti di lavoro e occuperà oltre 10.000 mq. Martina De Juliis, direttrice di Primark Italia, ha definito il mercato italiano una "storia di crescita" cruciale dal 2016, mirando a "creare nuovi posti di lavoro" e "portare l’offerta di Primark più vicino a nuovi clienti".

Nuovi store e occupazione

I punti vendita sorgeranno a Cremona, Ancona e Gorizia. L’investimento di 22 milioni di euro copre costruzione, ristrutturazione e allestimento secondo gli standard Primark, con attenzione all’esperienza in-store e alla sostenibilità ambientale. Questo rafforza la presenza del marchio in nuovi territori. L’apertura genererà circa 300 assunzioni (personale di vendita, responsabili, gestionali), con selezioni in collaborazione con enti locali e agenzie di recruiting. Dal 2016, Primark ha creato numerosi posti di lavoro in Italia, evidenziando la rilevanza economica degli investimenti.

Primark in Italia: storia e diffusione

Primark ha debuttato in Italia nel 2016 con il primo store ad Arese (Milano).

Da allora, ha ampliato la sua rete nazionale (nord, centro, sud), ed è presente a Milano, Brescia, Verona, Firenze, Roma, Napoli e altre città, spesso in grandi centri commerciali. Fondata a Dublino nel 1969, l’azienda si è affermata globalmente per i prezzi contenuti e l’ampia offerta (abbigliamento, accessori, casa). In Italia, l’espansione ha contribuito all’innovazione nel settore retail e all’attrattività dei poli commerciali, con ricadute positive su economie locali e nuove professionalità.