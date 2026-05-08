Dal 8 al 10 maggio, Negrar di Valpolicella si anima con la 34ª edizione della Primavera del Libro, un evento che, attraverso la lettura e l’esperienza condivisa, mira a riaccendere l’attenzione per la bellezza del quotidiano e la cura verso ciò che ci circonda. La manifestazione, intitolata quest’anno “Avrò cura di te”, ha già coinvolto, a partire da metà aprile, oltre mille bambine e bambini di diciannove scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado della Valpolicella e della Valdadige. Gli organizzatori di Hermete, insieme a bibliotecarie, lettrici, autori, autrici e pedagogisti, propongono un programma ricco che si apre nel fine settimana dell’8, 9 e 10 maggio a tutto il territorio, accogliendo piccoli lettori e le loro famiglie negli spazi comunali di Negrar di Valpolicella.

L’iniziativa offre incontri con autori e autrici di spicco. Tra questi, Chiara Raineri rifletterà sull’importanza del prendersi cura dell’ambiente, del corpo e dell’interiorità; Marco Paci accompagnerà in un viaggio ispirato all’atlante di Salgari; Guia Risari inviterà a guardare il mondo con occhi nuovi; Bimba Landmann presenterà i Kodama, spiriti degli alberi della tradizione giapponese; Elisa Mazzoli dedicherà attenzione alle letture per i più piccoli; Eva Francescutto proporrà laboratori di narrazione al buio; Cosetta Zanotti si concentrerà sulla cura delle parole e Nicoletta Bertelle svelerà l’impegno dietro l’illustrazione di un albo. Oltre alle letture, il programma include passeggiate nella natura, visite guidate al Giardino Pojega e alla Villa dei Mosaici, laboratori di cucito e giardinaggio creativo, atelier esperienziali, giochi di gruppo con gli Scout, spettacoli di burattini ed eventi dedicati a scuole e famiglie.

Un festival per la cura di sé, dell’altro e dell’ambiente

Le sedi principali della Primavera del Libro sono la biblioteca, l’Auditorium e il Parco giochi di Negrar di Valpolicella, luoghi pensati per favorire l’incontro tra generazioni e la partecipazione delle famiglie. Quest’anno, il Comune di Negrar promuove l’iniziativa in collaborazione con i Comuni di Sant’Ambrogio, Sant’Anna D’Alfaedo, Dolcè, Brentino Belluno, Fumane, Pescantina, Marano e San Pietro in Cariano, con il patrocinio di Regione Veneto e Provincia di Verona.

L’assessore alla Cultura di Negrar, Maurizio Corso, sottolinea l’urgenza di contrastare la “velocità e superficialità che permeano i nostri rapporti interpersonali e che rischiano di renderci insensibili nei confronti di tutto”.

Il tema “Avrò cura di te” riflette la vocazione del territorio alla cura e alla salute, spostando la riflessione dal sé all’altro. Alessia Bussola, bibliotecaria Hermete e direttrice artistica, aggiunge che “i bambini, così come noi adulti, hanno più che mai bisogno di rallentare la routine e nutrire la curiosità, mettendo cura nel gesto e nella parola, perché si possa apprezzare il qui e ora”.

Radicamento territoriale e valore sociale della rassegna

La Primavera del Libro si distingue per la varietà delle esperienze, dalle attività per le scuole e i piccoli lettori agli eventi aperti a tutta la cittadinanza, promuovendo una cultura diffusa e inclusiva. Il programma comprende anche il Bibliobus di Charta Coop, incontri con la casa editrice Pelledoca e laboratori con realtà teatrali locali come il Teatro Armathan, che presenta lo spettacolo “Il Pesciolino d’oro”.

Tra i luoghi di maggiore attrattiva figurano il Giardino Pojega, celebre per il suo parco storico, e la Villa dei Mosaici, meta di visite guidate che connettono patrimonio culturale e sensibilità ambientale. Il sindaco di Negrar, Fausto Rossignoli, ribadisce il valore della manifestazione: “La lettura è un gesto semplice e profondo, uno strumento per costruire legami e dare forma al futuro. La Primavera del Libro rappresenta un percorso culturale diffuso, un’occasione preziosa per il nostro territorio di incontro e condivisione”. La rassegna, profondamente radicata nella Valpolicella, continua a proporre un modello di festa della lettura che pone al centro lo sviluppo personale e sociale, la relazione con l’ambiente e la promozione della consapevolezza nei rapporti quotidiani.