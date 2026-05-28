Il Comune di Castellammare di Stabia rende un sentito omaggio al suo illustre concittadino, il drammaturgo Annibale Ruccello, con una significativa rassegna culturale. L'iniziativa, intitolata “Le fiabe di Annibale Ruccello”, è stata organizzata per commemorare i quaranta anni dalla scomparsa dell'artista e propone un ricco calendario di eventi che si terranno presso il teatro Supercinema e in altri spazi cittadini.

La rassegna prende il via a partire dal 29 maggio e vedrà la partecipazione attiva di compagnie teatrali, stimati studiosi e numerosi appassionati dell'opera ruccelliana.

Il programma è stato attentamente curato per includere la messa in scena di alcune delle sue fiabe più note, affiancate da momenti di approfondimento dedicati alla figura e all'importante eredità culturale che il drammaturgo ha lasciato. L'obiettivo primario di questa iniziativa è quello di valorizzare l'eccezionale patrimonio artistico di Ruccello, la cui produzione ha profondamente influenzato e segnato il teatro contemporaneo italiano.

Il programma degli eventi

Durante la manifestazione, sono previsti diversi appuntamenti culturali. Tra questi, spiccano gli spettacoli teatrali ispirati direttamente ai testi di Ruccello, laboratori didattici pensati appositamente per gli studenti e incontri con esperti e critici del settore.

Le attività sono rivolte a un pubblico ampio e variegato, con una particolare attenzione ai giovani delle scuole del territorio, al fine di avvicinarli al mondo del teatro e all'opera di Ruccello. Il Comune ha voluto sottolineare l'importanza di questa iniziativa per mantenere viva la memoria di Annibale Ruccello e per promuovere attivamente la cultura teatrale locale, riconoscendone il valore formativo e sociale.

Annibale Ruccello: il drammaturgo e il suo legame con la città

Annibale Ruccello, nato a Castellammare di Stabia nel 1956, è stato indubbiamente uno dei più significativi drammaturghi italiani del Novecento. Le sue opere, spesso intrise di riferimenti alla tradizione popolare e al ricco folklore campano, continuano a essere rappresentate con successo nei teatri sia italiani che internazionali, testimoniando la loro intramontabile attualità e forza espressiva.

L'iniziativa promossa dal Comune si inserisce nel più ampio contesto delle celebrazioni per i quaranta anni dalla sua prematura scomparsa, avvenuta nel 1986. L'intento è quello di rafforzare ulteriormente il legame profondo e indissolubile tra la sua città natale e la figura di questo straordinario drammaturgo, la cui visione artistica ha lasciato un'impronta indelebile.