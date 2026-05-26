Dal 18 al 21 giugno, Torino ospita la quarta edizione di 'Stand Up for Elisa', contest nazionale di stand up comedy. Promosso dall’associazione Elisa’s Network of Love e Torino Comedy Lounge, l'evento unisce spettacolo, impegno sociale e memoria. Quattordici comici si sfideranno a Cascina Duc a Grugliasco.

Le prime serate selezioneranno due finalisti. L'ultima vedrà Velia Lalli, madrina della giuria, con un suo spettacolo. La manifestazione è dedicata a Elisa Van Eynde, giovane psicologa e attrice scomparsa prematuramente. L'evento si inserisce nelle attività artistiche e sociali dell'Associazione Elisa’s Network of Love, fondata dai genitori Laura Sciolla e Frank Van Eynde.

Essi hanno trasformato il dolore in “energia creativa” per non disperdere i sogni della figlia.

Comicità e solidarietà a Cascina Duc

Le serate si terranno a Cascina Duc. L'ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto per sostenere le attività dell’Associazione Elisa’s Network of Love. Il contest, vetrina per i talenti della stand up comedy, si distingue per la sua missione benefica. La formula, che valorizza la creatività giovanile e promuove valori sociali, è stata voluta per mantenere vivo il ricordo di Elisa Van Eynde e diffondere un senso di comunità tramite l'arte e la comicità. La manifestazione ha visto una crescita costante di partecipanti e pubblico.

L’Associazione Elisa’s Network of Love, fondata dai genitori di Elisa, opera nel territorio torinese, sostenendo progetti artistici e sociali per le giovani generazioni e il supporto psicologico.

Cascina Duc, sede dell'evento a Grugliasco, è uno spazio culturale. La sinergia tra il contest 'Stand Up for Elisa', l'associazione e Cascina Duc contribuisce a un tessuto culturale vivace e sensibile alle esigenze della comunità, dimostrando come la cultura possa essere un motore di inclusione e di buone pratiche sociali.