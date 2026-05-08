Le opere monumentali della scultrice Rabarama animano ora la celebre via Veneto a Roma, trasformando la storica strada della Dolce Vita in una galleria d'arte a cielo aperto. Dal 9 maggio al 30 settembre 2026, l'esposizione "Armonie del Corpo" offre un percorso artistico unico, promosso da Anlaids Lazio in collaborazione con Aepic e con il patrocinio del Comune di Roma e dell'Assessorato alla Cultura.

L'iniziativa vede l'installazione di dieci imponenti sculture in bronzo e marmo, alcune delle quali raggiungono i quattro metri di altezza, lungo il tratto che collega piazza Barberini a Porta Pinciana.

Queste creazioni esplorano il tema del corpo umano e delle sue forme, elemento distintivo della produzione di Rabarama, pseudonimo di Paola Epifani. Tra le opere esposte spiccano titoli come "Trans-lettera", "In-cinta" e "Palpit-azione", caratterizzate da superfici riccamente decorate con motivi geometrici, lettere e segni simbolici. L'artista concepisce questa esposizione come "un invito alla città a una nuova consapevolezza del corpo, dell'energia vitale e della bellezza". L'evento, come sottolineato da Riccardo Di Segni, presidente di Anlaids Lazio, "testimonia la straordinaria vitalità della capitale e promuove cultura e inclusione" attraverso un percorso d'arte pubblica.

Rabarama: arte e identità nel paesaggio urbano

Rabarama, al secolo Paola Epifani, è riconosciuta tra le più importanti scultrici italiane contemporanee. La sua fama deriva dalle figure umane di grandi dimensioni, realizzate in materiali come marmo e bronzo, che si distinguono per l'intenso lavoro sulla superficie. Questa è arricchita da schemi, lettere e motivi che evocano tematiche profonde quali l'identità, la pluralità e la metamorfosi. Sebbene l'inserimento delle sue opere monumentali nel tessuto urbano di Roma non sia un debutto assoluto per l'artista, che ha già esposto in Europa, America e Asia, rappresenta una delle prime grandi installazioni a impatto cittadino nel cuore della capitale.

Le installazioni temporanee di sculture monumentali sono ormai una componente essenziale della programmazione artistica nelle maggiori capitali mondiali. L'obiettivo primario di questa esposizione è favorire un incontro diretto e quotidiano tra i cittadini e le opere d'arte, offrendo al contempo un'importante occasione di riflessione pubblica su temi legati al corpo, all'identità e al dialogo tra arte e città.

Via Veneto: da simbolo della Dolce Vita a galleria d'arte

Via Veneto è una delle strade più iconiche di Roma, evocando immediatamente il glamour del cinema e della mondanità legati alla Dolce Vita degli anni Cinquanta e Sessanta, immortalata anche nel celebre film di Federico Fellini. Oggi, questa via torna protagonista grazie all'iniziativa che la trasforma in una prestigiosa passeggiata d'arte pubblica, accessibile gratuitamente a residenti e turisti.

Il percorso espositivo si snoda attraverso una delle zone più eleganti e internazionali del centro storico romano, collegando piazza Barberini a Porta Pinciana e affacciandosi su alberghi storici, caffè rinomati e suggestivi giardini.

La mostra "Armonie del Corpo" rafforza la vocazione di via Veneto come punto di incontro tra arte, storia e nuove espressioni visive. Contribuisce così a rinnovare il dialogo tra l'antico e il contemporaneo che da sempre caratterizza la città eterna.