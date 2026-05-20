Pellezzano si prepara ad accogliere la sesta edizione di Racconti d’Estate, la rassegna culturale promossa dal Comune e organizzata da dLiveMedia Comunicazione ed Eventi. L'evento, che nel 2026 conferma la presenza di figure di spicco del panorama artistico, televisivo e cinematografico italiano, ha preso il via il 19 maggio con una conferenza di presentazione e un incontro speciale dedicato a Greta Mauro. La giornalista e conduttrice televisiva è apprezzata per il suo stile diretto e raffinato, distintosi nei programmi di approfondimento culturale su Rai e Sky.

Il Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: “Racconti d’Estate rappresenta oggi un appuntamento identitario per la nostra comunità. In questi anni la rassegna è cresciuta fino a diventare uno spazio di incontro, cultura e condivisione capace di valorizzare il territorio attraverso la presenza di ospiti di grande qualità artistica e umana. Continuiamo a investire in iniziative che possano creare partecipazione e offrire momenti di arricchimento culturale ai cittadini e ai tanti visitatori”.

Durante la conferenza di apertura, anche Greta Mauro ha evidenziato il valore dell'investimento culturale: “Avete una grande fortuna, un’amministrazione che investe in cultura, spettacolo ed eventi.

È una grande opportunità, perché la cultura permette ai piccoli centri di compiere grandi passi e rappresenta uno strumento fondamentale per valorizzare identità, memoria e comunità”.

Il Calendario degli Incontri

Il programma della manifestazione si preannuncia ricco di appuntamenti con personalità di spicco. Il 12 giugno sarà la volta di Monica Caradonna, giornalista e volto storico di Rai Italia, impegnata da anni nel racconto e nella valorizzazione delle eccellenze italiane nel mondo. Il 23 giugno il pubblico potrà incontrare Flora Canto, attrice e conduttrice, nota per la sua versatilità tra teatro, televisione e comicità. Il 27 giugno protagonista sarà Fortunato Cerlino, attore conosciuto al grande pubblico per la sua intensa interpretazione di Don Pietro Savastano in Gomorra.

Il 9 luglio sarà ospite Irene Maiorino, attrice tra le più interessanti della nuova scena italiana, apprezzata per il suo ruolo da protagonista ne L’Amica Geniale e in importanti produzioni televisive internazionali. A chiudere la rassegna, l’11 luglio, sarà Raiz, cantante, attore e storica voce degli Almamegretta, figura artistica poliedrica e originale che ha segnato profondamente la scena musicale italiana.

Sostegno e Obiettivi della Rassegna

La realizzazione di “Racconti d’Estate” è resa possibile grazie al sostegno di una rete di partner che condividono il progetto culturale: Banca Monte Pruno, Cartesar, Centro Lars e Galdieri Auto. Roberto Vargiu, direttore di dLiveMedia, ha dichiarato che il programma è stato costruito per mettere al centro il racconto, le esperienze e le emozioni degli ospiti.

L’obiettivo è creare incontri autentici, in una dimensione intima e coinvolgente che è diventata il segno distintivo della rassegna. L’ingresso a tutti gli eventi è libero fino ad esaurimento posti.

Il Comune di Pellezzano, promotore dell'iniziativa, conferma il suo impegno pluriennale nella valorizzazione culturale e sociale del territorio. Attraverso collaborazioni con realtà locali e partner, l'amministrazione mira a offrire costantemente occasioni di partecipazione e crescita collettiva, trasformando il Palazzo di Città in un vivace spazio di dialogo e condivisione culturale per cittadini e visitatori.