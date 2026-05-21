Rai Cinema e MasiFilm, con la partecipazione di HBO Max, annunciano il nuovo film di Alessandro Tonda, intitolato “Linea di difesa – Gaza”, un action ispirato a fatti reali.

Il film racconta il complesso intervento dell’intelligence italiana, delle forze speciali e dell’Unità di Crisi della Farnesina, impegnate in una delicata operazione di evacuazione da un ospedale di Gaza di un gruppo di bambini palestinesi feriti durante i bombardamenti. Come si legge in una nota, “Un progetto dall'alto profilo istituzionale nato in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento Informazioni e Sicurezza, l'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (Aise), il Ministero della Difesa, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”.

Nel cast figurano Sara Serraiocco, nel ruolo di un’analista dell’intelligence proveniente dalla Polizia di Stato, Stefano Accorsi, nei panni di un ex agente delle forze speciali passato all’Aise come operativo sotto copertura, e Vinicio Marchioni, interprete di Twist, comandante del Nono reggimento dell’Esercito.

Le riprese si svolgeranno in tre lingue — italiano, inglese e arabo — e inizieranno nel corso dell’estate. Il film sarà distribuito in Italia da 01 Distribution, mentre le vendite internazionali saranno affidate a Rai Cinema International Distribution.

L’amministratore delegato di Paolo Del Brocco ha sottolineato: “Linea di difesa – Gaza nasce da una collaborazione tra cinema e istituzioni dello Stato per raccontare il lavoro silenzioso di chi opera nelle aree di crisi.

Il dialogo con gli enti coinvolti ha permesso di costruire un racconto autentico, che restituisce la complessità delle operazioni umanitarie e il senso profondo della cooperazione tra apparati civili e militari.

È un progetto ispirato a fatti realmente accaduti che mette al centro il valore della vita e il coraggio di chi opera in scenari estremi. Crediamo che questo film possa parlare a un pubblico ampio, riuscendo a costruire una storia dal forte impatto emotivo e civile”.

Il produttore di MasiFilm, Massimiliano Di Lodovico, ha aggiunto: “Con Linea di Difesa – Gaza stiamo affrontando una sfida produttiva molto ambiziosa: realizzare un action-thriller italiano con un respiro internazionale, capace di unire tensione cinematografica, autenticità operativa e grande spettacolo.

Stiamo lavorando per costruire un film contemporaneo, immersivo e credibile, che possa dialogare con il pubblico globale mantenendo una forte identità italiana”.

La trama segue l’operazione di evacuazione di bambini feriti da un ospedale di Gaza, coordinata da un’analista dei servizi segreti italiani e da un ex militare delle forze speciali, con il supporto della missione francescana in Terra Santa. Un percorso che si intreccia con il conflitto e con le fragilità personali dei protagonisti, tra missione umanitaria e conflitto interiore.