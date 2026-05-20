Il 79° Festival di Cannes accende i riflettori su due opere cinematografiche di grande risonanza, che si impongono come protagonisti della Croisette nella sua nona giornata. Tra le presenze più attese, spicca Rami Malek, l'attore premio Oscar, pronto a presentare il film “The Man I Love” di Ira Sachs. In questa pellicola, Malek veste i panni di un artista nella New York degli anni Ottanta, alle prese con le sfide della malattia e la complessità di un amore ritenuto impossibile. Parallelamente, il prestigioso red carpet accoglie anche “Roma Elastica” di Bertrand Mandico, un’opera che vanta la partecipazione di Marion Cotillard e Noémie Merlant.

Questo film si configura come un sentito omaggio al cinema italiano, interamente girato negli iconici studi di Cinecittà, e narra la vicenda di una ex gloria del grande schermo che, affiancata dalla sua truccatrice-manager, si reca a Roma per le riprese di un film di fantascienza.

Rami Malek protagonista con “The Man I Love”

L'attore Rami Malek giunge al Festival di Cannes per la proiezione di “The Man I Love”, un’opera cinematografica in concorso diretta dal talentuoso Ira Sachs. La pellicola vede Malek interpretare un artista teatrale immerso nella vibrante ma complessa atmosfera della New York degli anni Ottanta. Il suo personaggio si trova a confrontarsi con temi profondi come la malattia e l'ineluttabilità della morte, scoprendo nel contempo come l'amore possa manifestarsi come una forza inaspettata e travolgente.

Questo dramma intimo e potente si annuncia come uno dei titoli di punta e più attesi dell'attuale edizione del festival, promettendo di catturare l'attenzione della critica e del pubblico.

“Roma Elastica”: un tributo al cinema italiano

Sulla celebre Croisette, il film “Roma Elastica”, diretto da Bertrand Mandico, si propone come un autentico tributo al cinema italiano, celebrandone la storia e l'influenza. L'opera vede nel suo cast le acclamate attrici Marion Cotillard e Noémie Merlant, protagoniste di una narrazione affascinante. La trama si sviluppa negli storici studi di Cinecittà, dove una star del cinema in declino intraprende un viaggio verso Roma. Accompagnata dalla sua fidata truccatrice, che funge anche da manager, la protagonista è pronta a girare un innovativo film di fantascienza.

Il ricco cast include numerose personalità di spicco del panorama cinematografico italiano, tra cui Isabella Ferrari, Maurizio Lombardi, Ornella Muti, Franco Nero, Michele Bravi e Tea Falco, arricchendo ulteriormente il valore artistico della produzione.

La programmazione della giornata si completa con ulteriori proiezioni di rilievo. Tra queste, figura il film in concorso “La bataille De Gaulle: l’Âge de fer”, diretto da Antonin Baudry, che promette di offrire una prospettiva approfondita su un momento storico significativo. Inoltre, sarà presentato un documentario dedicato alla carriera e alla vita dell'attore Bruce Dern, il quale sarà presente all'evento insieme alla figlia, l'attrice Laura Dern, in un momento che si preannuncia di grande emozione e condivisione.

Il significato della giornata: tra cinema internazionale e tradizione italiana

La nona giornata del Festival di Cannes si configura come un crocevia significativo per il cinema internazionale e italiano, catalizzando l'attenzione su tematiche e produzioni di grande attualità. La partecipazione di Rami Malek e la sua interpretazione in “The Man I Love” sottolineano l'interesse crescente del festival per le storie personali e queer, offrendo spunti di riflessione profonda. Contemporaneamente, “Roma Elastica” si erge a celebrazione della ricca tradizione e dell'inesauribile creatività del cinema italiano, valorizzando il suo patrimonio culturale e la sua capacità di innovazione, anche grazie a un cast di grande richiamo che ne amplifica la risonanza.