Il Ravenna Festival 2026, prestigiosa rassegna culturale italiana, ha inaugurato il 18 maggio 2026. Con cento alzate di sipario e oltre mille artisti, l'evento si conferma per teatro, danza e musica, unendo memoria storica e spettacolo nei luoghi storici di Ravenna.

Questa edizione offre cento appuntamenti tra spettacoli, concerti e rappresentazioni, distribuiti in sedi emblematiche: il Teatro Alighieri, la Basilica di San Vitale, il Museo d’Arte della città di Ravenna (MAR) e il Palazzo Mauro De André. Artisti internazionali arricchiscono l'offerta con esperienze uniche.

Gli organizzatori mirano a "creare un ponte tra memoria e futuro, valorizzando patrimonio storico e nuove forme artistiche".

Storia e identità del Festival

Fondato nel 1990, il Ravenna Festival si è affermato come appuntamento centrale per la vita culturale locale. Coniuga la valorizzazione dei siti storici con l'apertura a innovative produzioni contemporanee. Le sedi riflettono l'identità di Ravenna, attente alla qualità di musica, teatro e coreutica.

La Basilica di San Vitale, celebre per i mosaici bizantini, e il Teatro Alighieri, dedicato a Dante, offrono un contesto unico, creando un dialogo tra le arti e la storia della città. Ospitando grandi nomi internazionali, il festival ha rafforzato la vocazione globale, attraendo spettatori mondiali.

Le sedi e l'offerta artistica

Il Museo d’Arte della città di Ravenna (MAR) è un centro nevralgico per mostre e installazioni legate agli eventi. Il Palazzo Mauro De André è la sede principale per concerti e rappresentazioni che richiedono spazi ampi. La varietà spazia da musica sinfonica e da camera a teatro di innovazione, danza contemporanea e produzioni multimediali.

L'edizione attuale, con artisti e compagnie, rafforza il ruolo di Ravenna come laboratorio creativo. Il festival è un volano economico per la città e la regione, grazie all'afflusso di spettatori e all'indotto turistico. L'impegno per i giovani artisti e il dialogo col patrimonio culturale lo caratterizzano come incontro tra passato e futuro, con impatto culturale e sociale.