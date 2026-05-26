L'RDS Summer Festival 2026 si prepara ad accendere l'estate italiana con quattro tappe imperdibili, unendo musica, intrattenimento e innovazione digitale. L'evento itinerante, promosso da RDS 100% Grandi Successi, attraverserà l'Italia dal 14 giugno al 4 luglio, offrendo concerti gratuiti e un'esperienza coinvolgente. Le città protagoniste saranno Genova, Rimini, Monopoli e Iglesias, con un ricco cast di artisti già annunciati e altre sorprese in arrivo.

Il tour prenderà il via il 14 giugno a Genova, in Piazza della Vittoria, una novità assoluta per il festival, con artisti come Gaia, Ditonellapiaga, Michele Bravi e Pinguini Tattici Nucleari.

Il 20 giugno, l'appuntamento è a Rimini, in Piazzale Federico Fellini, dove il palco accoglierà Achille Lauro, Francesco Renga, Malika Ayane, Sangiovanni e The Kolors. La tappa riminese sarà preceduta, il 19 giugno, da un RDS Party dedicato alla dance music, in occasione della Notte Rosa.

Il viaggio musicale proseguirà il 27 giugno a Monopoli, in Piazza Vittorio Emanuele II, con le performance di Emma, J-Ax, Levante, Noemi e Raf. La chiusura del festival è fissata per il 4 luglio a Iglesias, presso lo Stadio Monteponi, dove il pubblico potrà assistere ai concerti di Ermal Meta, Fred De Palma, Mr.Rain, Tommaso Paradiso e Nico Santos. Ulteriori nomi si aggiungeranno alla lista nelle prossime settimane.

Una delle principali novità è l'introduzione di una piattaforma digitale avanzata, pensata per rendere il pubblico protagonista. Massimiliano Montefusco, amministratore delegato di RDS, ha evidenziato l'approccio "figital" come un continuo "ping pong tra virtuale e reale". La nuova app ufficiale RDS 2026 fungerà da passaporto multifunzione, garantendo l'accesso a esperienze premium. L'evento rimane completamente gratuito.

L'edizione 2026 si basa sui successi dell'anno precedente, che ha registrato oltre 100mila presenze e superato i 250 milioni di visualizzazioni sul digitale. Montefusco ha sottolineato il posizionamento di RDS come leader per questo evento. In ogni città sarà allestito un villaggio aperto al pubblico, un cuore pulsante dell'evento con attività e intrattenimenti.

Il format gratuito e l'esperienza immersiva

Il format gratuito dell'RDS Summer Festival è confermato per il 2026, mantenendo l'ingresso libero. La scelta delle location, da grandi piazze del Nord a centri del turismo balneare e una tappa finale in Sardegna, mira a coinvolgere un pubblico vasto. Gli speaker radiofonici di RDS accompagneranno gli artisti sul palco, animando il pubblico con i brani più amati dell'estate e potenziando la relazione tra radio, artisti e community.

Durante il festival, il pubblico potrà interagire attivamente anche attraverso i canali social ufficiali, utilizzando l'hashtag #rdssummerfestival. Questo rafforza la dimensione partecipata e "figital" voluta dagli organizzatori, estendendo l'esperienza oltre il momento del concerto.

La copertura televisiva e l'impatto territoriale

L'esperienza dell'RDS Summer Festival 2026 sarà raccontata anche in televisione con due speciali in prima serata, in programma l'11 e il 18 luglio su Tv8 e Sky Uno. Questi appuntamenti offriranno il meglio dei concerti e delle attività, estendendo la portata dell'evento a un pubblico nazionale e fornendo una vetrina sia agli artisti che alle città ospitanti.

La selezione delle location riflette una precisa strategia di connessione con territori diversi: Genova, al debutto in Piazza della Vittoria; Rimini che consolida il suo legame con la Riviera; e le tappe di Monopoli e Iglesias che assicurano il coinvolgimento del Sud Italia e delle isole. L'RDS Summer Festival si conferma così una delle rassegne musicali più attese dell'estate italiana, unendo partecipazione dal vivo, innovazione digitale e una programmazione artistica che valorizza nuove voci e nomi affermati.