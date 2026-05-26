La compagnia teatrale delle detenute della sezione femminile del carcere di Rebibbia ha compiuto un passo storico, esibendosi per la prima volta fuori dall'istituto penitenziario. Il debutto, a Roma il 25 maggio 2026, ha segnato un momento significativo per le attrici e il pubblico. L'evento è stato accolto con interesse da cittadinanza e istituzioni. La rappresentazione è stata possibile grazie alla collaborazione tra Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, direzioni carcerarie e realtà teatrali romane. Il gruppo, composto da donne detenute, operava finora all'interno, dove il teatro si è rivelato strumento di espressione, socialità e rieducazione.

L'uscita esterna segna una svolta e testimonia la crescita del progetto.

Il teatro come inclusione a Rebibbia

La compagnia di Rebibbia femminile è nata come laboratorio nella casa circondariale, coinvolgendo partecipanti. Il teatro ha offerto libertà espressiva e un ponte verso l’esterno. Le protagoniste hanno dichiarato: “ci aiuta a sentirci ancora parte della società” e permette di affrontare la detenzione diversamente. La collaborazione con professionisti ha permesso lo sviluppo di competenze sceniche e il lavoro su testi. Le istituzioni hanno riconosciuto la valenza rieducativa e culturale del progetto, considerandolo un modello di inclusione. La presenza delle autorità ha confermato l'interesse per un percorso che dialoga con la città e supera lo stigma sociale della detenzione.

Storia e prospettive della compagnia

Il laboratorio teatrale femminile di Rebibbia si è distinto per aggregazione e qualità delle messe in scena. L'impegno di detenute e professionisti ha portato la compagnia a una maturità artistica tale da consentire il debutto pubblico. Le attività teatrali valorizzano l’arte come reinserimento sociale. La collaborazione tra enti, associazioni e professionisti ha consolidato un modello che promuove la persona e supera le barriere. Il debutto esterno è un ulteriore tassello nella costruzione di un ponte tra mondo penitenziario e società civile.