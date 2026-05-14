Il 22 e 23 maggio 2026 si terrà Reclaim, la prima edizione del festival diffuso promosso da Cospe, organizzazione internazionale attiva dal 1983 per combattere le ingiustizie. L'evento coinvolgerà Bologna, Firenze, Cali e Cape Town, concentrandosi sulle periferie del mondo per riportare al centro attivismi, movimenti di liberazione e realtà solidali ed ecologiste. Il festival offrirà cinque sezioni tematiche, oltre cinquanta ospiti e diciassette incontri, sotto il motto "Rivendicare, riprendersi, recuperare".

Ospiti principali: il cooperante Alberto Trentini, la giornalista Cecilia Sala e Wesam Hamada, madre di Hind Rajab, bambina uccisa a Gaza e simbolo della tragedia palestinese.

A Bologna, per la sezione "Reclaim Power": venerdì 22 maggio alle 17, incontro della comunità queer su identità e diritti; sabato 23 maggio alle 16.45, "Matite Ribelli" con l'illustratrice Lola Vendetta, la vignettista Anarkikka e la fumettista Sara Menetti; alle 19.30, "Femminismi in dialogo" con le attiviste Djarah Khan, Anila Noor, Noura Ghazuoi e il collettivo Qumi.

Per la sezione "Reclaim Future", Cecilia Sala interverrà a Firenze venerdì alle 17 con "Dalle periferie al mondo: la generazione che protesta". Sabato, sempre a Firenze, alle 11.30, "No Planet B" affronterà la lotta per il clima. Seguirà, in collegamento con Cali, "Legàmi: dal quartiere al mondo", con Davide Cerullo ("L’albero delle storie di Scampia") ed Ernesto Pagano ("Napolislam").

In "Reclaim Voices", sabato alle 10 a Firenze, "Mappamondi Live: Sudafrica la nazione arcobaleno" vedrà i giornalisti Giammarco Sicuro, Veronica Fernandes e Paolo Israel. Alle 14.30 a Bologna, "Mappamondi Live: Colombia, laboratorio dell’America Latina" ospiterà Lina Scarpati e Lucia Capuzzi.

La sezione "Reclaim Justice" proporrà sabato alle 20.30 a Firenze, allo Spazio Alfieri, "Restare umani: storie di cooperazione e resistenza", con Marco Damilano che intervista Alberto Trentini. Il festival si concluderà con "Letture e testimonianze da e su Gaza", in collegamento con Mohammed Al Essi. Infine, "Reclaim Fun" presenterà sabato alle 21.30 "L’intervista impossibile" con Alessio Marzilli di Propaganda Live, condotta da Azeb Luca Trombetta.

Un ponte tra territori e attivismi globali

Il festival Reclaim si svolgerà in simultanea a Firenze (Impact Hub e Spazio Alfieri), Bologna, Cape Town e Cali il 22 e 23 maggio 2026. Il suo nome è inteso come un verbo "plurale, aperto, generativo", volto a riportare al centro ciò che è stato sottratto, marginalizzato o negato. Gli eventi, gratuiti (salvo prenotazione), partono dalle periferie per delineare nuovi orizzonti di giustizia, espressione e trasformazione. L'inaugurazione fiorentina, venerdì 22 maggio alle 16.30, vedrà i sindaci delle quattro città in collegamento, creando un ponte tra esperienze locali e sfide globali.

Cospe: missione e visione del festival

Cospe, fondata nel 1983, è un'organizzazione nonprofit italiana impegnata nella cooperazione internazionale e solidale.

Reclaim si inserisce nella sua missione di decostruire modelli neocoloniali e patriarcali e di promuovere le capacità rigenerative di comunità e territori, restituendo dignità, risorse e opportunità. La struttura del festival – diffuso, gratuito e tematico – rispecchia l'approccio inclusivo e partecipativo di Cospe, trasformando le periferie in spazi di elaborazione politica e creativa.