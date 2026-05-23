Nel 2025, la musica dal vivo in Italia ha stabilito un nuovo record, superando il miliardo di euro nella spesa complessiva del pubblico, con una crescita del 21% rispetto all'anno precedente. Questi dati preliminari, presentati da AssoConcerti al Festival dell'Economia di Trento, anticipano uno studio completo previsto per ottobre. Le rilevazioni Siae indicano una spesa totale per i biglietti di 1.089.248.353 euro. Il presidente di AssoConcerti, Bruno Sconocchia, ha sottolineato una crescita del 42% del settore, con le imprese associate che coprono quasi il 70% del mercato nazionale.

Impatto Economico e Successi

La ricerca, realizzata con l'Università di Pisa, stima un impatto economico complessivo di 4,3 miliardi di euro per il 2025. Eventi significativi del 2024 includono i concerti di Taylor Swift a Milano, con una ricaduta economica di 73 milioni di euro, e quelli di David Gilmour a Roma, con un impatto stimato in 60 milioni di euro.

A livello nazionale, si prevedono oltre 11 milioni di pernottamenti legati agli eventi live nel 2025. Il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha definito la musica dal vivo un "comparto importantissimo dell’industria della cultura", valorizzando la musica pop come strumento di unione e condivisione.

La Musica Live in Europa

Il trend italiano si allinea alla crescita europea.

In Spagna, la musica dal vivo ha generato quasi 6 miliardi di euro nel 2025. L'impatto economico totale, includendo diretto e indotto, è stimato in 5.812 milioni di euro, superando i ricavi di grandi eventi sportivi e del cinema. Ogni euro speso in biglietti attiva oltre 7 euro di attività economica.

Il successo del 2025 conferma la musica live come asset strategico per la cultura e il turismo in Italia, evidenziando una filiera complessa. Le prospettive future dipenderanno dalla capacità di mantenere standard qualitativi elevati e di consolidare il legame tra settore, pubblico e indotto territoriale.