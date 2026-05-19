Il regista danese Nicolas Winding Refn ha presentato al Festival di Cannes 2026 il suo nuovo film, intitolato 'The Hell'. La pellicola è ispirata direttamente a un'esperienza personale straordinaria: un arresto cardiaco che lo ha tenuto clinicamente morto per venticinque minuti. Durante la conferenza stampa, il cineasta, celebre per opere come 'Drive', ha rivelato che l’idea del film è nata proprio da questo evento drammatico. “Sono morto per venticinque minuti. Durante quel tempo ho vissuto ciò che definisco il mio viaggio personale all'inferno”, ha dichiarato Refn, visibilmente commosso.

Il regista ha spiegato che 'The Hell' rappresenta un'elaborazione visiva ed emotiva di quanto percepito durante quella drammatica esperienza, un viaggio visionario tra vita e morte. “Ho visto cose straordinarie durante quei minuti”, ha aggiunto, sottolineando come il progetto sia profondamente autobiografico e fortemente segnato da suggestioni esistenziali. L’anteprima mondiale di 'The Hell' è avvenuta il 19 maggio 2026 nella sezione ufficiale del festival, catturando l’attenzione di pubblico e critica per l’intensità e la novità del soggetto trattato.

L'ispirazione e la genesi di 'The Hell'

Il nuovo lavoro di Refn si distingue nella selezione di Cannes per il forte legame tra vissuto personale e narrazione cinematografica.

“Ho voluto tradurre sullo schermo ciò che si trova al confine fra vita e morte, usando il linguaggio del cinema per esplorare nuove forme di racconto”, ha affermato il regista durante l’incontro con la stampa. La lavorazione del film si è rivelata complessa anche dal punto di vista produttivo, richiedendo una troupe internazionale e l'impiego di avanzate tecniche visive per ricostruire le visioni avute durante la pre-morte.

'The Hell' si inserisce nella filmografia di Refn come un nuovo tassello di una ricerca estetica e narrativa incentrata sulle percezioni estreme e sulle zone liminali dell’esperienza umana. Il regista ha espresso profonda gratitudine verso il personale medico che lo ha soccorso e si è soffermato sull’importanza della seconda possibilità di vita che gli è stata offerta, evidenziando come questa si rifletta nelle scelte artistiche dell’opera.

Il percorso artistico di Refn e il contesto di Cannes 2026

Nicolas Winding Refn è internazionalmente riconosciuto per film come 'Drive', 'Only God Forgives', 'Bronson' e la serie 'Too Old to Die Young'. Ha partecipato più volte al Festival di Cannes con opere che hanno sempre suscitato grande interesse, sia per lo stile visivo distintivo che per i temi provocatori affrontati. La sua poetica è caratterizzata da un uso sapiente della luce, della musica e dell’immaginario simbolico, elementi che anche in quest’ultima produzione cinematografica sono fortemente presenti.

Il Festival di Cannes, giunto all’edizione 2026, rappresenta uno dei palcoscenici più autorevoli nel panorama internazionale della Settima Arte, fungendo da trampolino di lancio per numerosi grandi autori contemporanei.

L’anteprima di 'The Hell' ha assunto un rilievo particolare anche per la storia personale del regista, alimentando il dibattito tra pubblico e critica sulle contaminazioni tra esperienze reali e finzione artistica nel cinema contemporaneo.