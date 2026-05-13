La Reggia di Caserta ha inaugurato una panchina rossa a forma di camelia, simbolo del contrasto alla violenza di genere. L’iniziativa del 13 maggio ha unito il Museo del Ministero della Cultura con la cooperativa sociale EVA e la Fondazione Una Nessuna Centomila.

L’opera, ideata dalla Reggia e realizzata dal fabbro Giuseppe Mallardo, è un manufatto artigianale in acciaio, zincato e verniciato a fuoco. Riproduce una grande camelia con petali sagomati. È posizionata lungo la Via d’acqua, all’esterno de Il Giardino della Camelia, un bistrot di prossima apertura che offrirà inserimento lavorativo a donne in uscita dalla violenza.

Simbolismo e storia

La data del 13 maggio è simbolica, richiamando la storica introduzione della Camellia japonica “Rubra simplex” nel Giardino Inglese della Reggia. Questo fiore, emblema del sito UNESCO, si diffuse come segno di bellezza e memoria. L’installazione rientra nella campagna nazionale del MiC #panchinerosse, promuovendo diritti, consapevolezza e rispetto. La camelia diviene simbolo per mantenere viva l’attenzione su un tema sociale e culturale rilevante.

Dichiarazioni e impegno

La prefetta di Caserta Lucia Volpe ha definito la panchina un invito alla bellezza e un monito alla cura per gli spazi pubblici. Il direttore della Reggia Tiziana Maffei l’ha descritta come un luogo della pausa e della consapevolezza, un invito a vivere lo spazio pubblico come luogo di cura e incontro, auspicando la sua diffusione per una rete dedicata a pace e bellezza.

La sociologa Lella Palladino ha evidenziato che la prevenzione della violenza richiede presa di coscienza collettiva e interventi di sistema, citando il bistrot Il Giardino della Camelia come esempio di inserimento lavorativo. Alfonsina Russo del MiC ha ribadito che la panchina si inserisce nel progetto ‘#panchinerosse nei musei’, sottolineando che queste installazioni sono opere d’arte e strumenti di sensibilizzazione permanente.