I concerti di Kanye West e Travis Scott, previsti il 17 e 18 luglio alla RCF Arena di Reggio Emilia, sono stati annullati dal prefetto Salvatore Angieri. Il divieto, motivato da ragioni di ordine e sicurezza pubblica, accoglie le istanze di Codacons e della Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia ed è seguito alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 25 maggio.

Le ragioni del provvedimento prefettizio

La Prefettura di Reggio Emilia ha motivato l’annullamento richiamando l’articolo 2 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), che consente al prefetto di adottare provvedimenti urgenti a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica.

Le valutazioni hanno considerato molteplici fattori: l'elevata capienza della RCF Arena (103.000 spettatori), la stretta successione temporale dei due eventi e il prevedibile alto afflusso di pubblico. Cruciali gli approfondimenti su safety e security, il rischio di contromanifestazioni e l'annullamento di precedenti concerti di Kanye West all'estero. Questi elementi, uniti alle istanze ricevute, hanno guidato una valutazione attenta su sicurezza integrata e logistica, riflettendo una crescente sensibilità delle istituzioni italiane verso i grandi eventi.

La RCF Arena e il tour di Kanye West

La RCF Arena di Reggio Emilia, inaugurata nel 2020, è uno dei maggiori spazi all’aperto in Europa per eventi musicali, con una capienza massima di 103.000 spettatori.

La sua rilevanza la rende sede privilegiata per i grandi tour internazionali, con significative ricadute economiche e sociali.

Nonostante il divieto in Italia, Kanye West prosegue il suo tour europeo. L'artista è atteso a Istanbul per un concerto allo stadio olimpico Atatürk, segnando il suo ritorno sui palchi europei dopo undici anni. Il tour proseguirà poi in Olanda, Georgia, Spagna e Albania. La decisione di Reggio Emilia sottolinea l'attenzione delle istituzioni italiane nel bilanciare le esigenze di sicurezza con le richieste di pubblico e artisti per gli eventi di massa.