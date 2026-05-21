Il compositore Remo Anzovino firma la colonna sonora originale del film “I colori della tempesta”, diretto da Roberto Dordit. Il film, distribuito da RS Productions, debutterà nelle sale a maggio, mentre l’album della soundtrack sarà disponibile dal 22 maggio su tutte le piattaforme digitali per Decca Italy / Universal Music Italia. Questo progetto rappresenta un nuovo, intenso capitolo nel percorso artistico di Anzovino, noto per la sua capacità di intrecciare musica, memoria e narrazione civile.

La storia di Pasquale Rotondi: un eroe dimenticato

“I colori della tempesta” è liberamente ispirato alla straordinaria storia di Pasquale Rotondi, il soprintendente che durante la Seconda Guerra Mondiale contribuì a salvare migliaia di capolavori dell’arte italiana dalle distruzioni e dalle razzie naziste, nascondendoli nelle Marche. Una vicenda poco conosciuta ma decisiva per la conservazione del patrimonio culturale italiano, che nel film di Roberto Dordit prende forma attraverso una narrazione tesa, contemporanea e profondamente emotiva. In questo contesto, la musica di Remo Anzovino assume un ruolo centrale nella costruzione del racconto cinematografico: una partitura intensa ed evocativa, capace di accompagnare il senso di urgenza, il coraggio silenzioso e la dimensione umana della storia di Rotondi.

La partitura e il videoclip d’autore

La colonna sonora vede Remo Anzovino al pianoforte insieme a Lucia Clonfero al violino e Chiara Trentin al violoncello e violoncello elettrico a 6 corde. Le registrazioni, il mix e il mastering sono stati realizzati da Francesco Blasig presso East Land Recording Studio di Cormons (Go). Ad accompagnare l’uscita dell’album sarà pubblicato anche il videoclip d’autore “I colori della Tempesta”, costruito sul tema principale della colonna sonora nella sua versione piano solo. Il video è stato realizzato dallo stesso Roberto Dordit, che ha curato personalmente il montaggio delle immagini originali del film in dialogo con la musica composta da Anzovino. Pubblicato inoltre da Casa Ricordi e Hal Leonard lo spartito ufficiale del tema principale “I colori della tempesta”, nella sua versione per pianoforte solo: un brano intenso e lirico che restituisce in musica l’anima del film e la memoria di una delle più straordinarie operazioni di salvataggio artistico del Novecento.

Un’esperienza cinematografica immersiva

Il film, prodotto da QualityFilm in collaborazione con Rai Cinema e coprodotto da Staragara (Slovenia), è stato presentato nella selezione ufficiale del Bif&st 2025. “I colori della tempesta” si propone come un’esperienza visiva e sonora pensata per la sala, dove la maestosità delle opere salvate e la tensione del racconto possono trovare la loro giusta espressione. La storia di Pasquale Rotondi, definito uno degli “Oskar Schindler dell’Arte italiana”, viene così raccontata attraverso una combinazione di narrazione visiva e sonora che valorizza il patrimonio culturale e la memoria storica.