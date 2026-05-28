È stato completato il restauro della Madonna del Parto di Palma il Giovane, una significativa pala d'altare realizzata tra il 1595 e il 1600 e custodita nella storica Chiesa di San Sebastiano a Venezia. L’intervento conservativo ha interessato una delle opere più importanti presenti nella cappella di San Girolamo e si inserisce in una più ampia campagna di tutela del ricco patrimonio artistico della città lagunare.

La grande tela, che raffigura la Madonna in attesa accompagnata da santi e da una ricca iconografia mariana, necessitava da tempo di attenzioni conservative.

La presenza di alterazioni cromatiche e vecchi ritocchi visibili ne comprometteva infatti la piena leggibilità. Il meticoloso restauro ha permesso di riportare alla luce la cromia originaria dell'opera, consentendo di apprezzare nuovamente la complessità compositiva ideata da Palma il Giovane all’alba del Seicento. La Chiesa di San Sebastiano è riconosciuta come uno dei maggiori poli artistici di Venezia, grazie anche alla presenza di numerose opere di Paolo Veronese, oltre al ciclo pittorico della cappella di San Girolamo, di cui la Madonna del Parto costituisce parte centrale. I responsabili dell’intervento hanno sottolineato di aver restituito alla fruizione pubblica un capolavoro tra i più significativi della scuola veneziana del tardo Rinascimento.

La Madonna del Parto nella cappella di San Girolamo

La Madonna del Parto è collocata sull’altare della cappella di San Girolamo, uno degli spazi di maggior pregio all'interno della Chiesa di San Sebastiano. Il ciclo decorativo della cappella comprende diversi dipinti cinquecenteschi, tra cui la tela con San Girolamo e il committente e altre opere attribuite a Palma il Giovane. Il restauro ha incluso anche la corretta ricollocazione della pala sull’altare, un passaggio fondamentale che ha garantito sia la preservazione materiale dell'opera sia la valorizzazione scenografica della sua imponente composizione pittorica.

L’intervento è stato eseguito adottando tecniche conservative non invasive, precedute da accurate analisi diagnostiche condotte in laboratorio.

Queste indagini hanno permesso di distinguere con precisione le lacune del supporto originale dalle integrazioni più tarde. La Madonna del Parto, commissionata nel pieno della carriera artistica di Palma il Giovane, evidenzia una marcata influenza di Paolo Veronese, riscontrabile sia nella concezione cromatica sia nella struttura generale della scena sacra.

La Chiesa di San Sebastiano e il contesto artistico veneziano

La Chiesa di San Sebastiano, situata nel sestiere di Dorsoduro a Venezia, è celebre per ospitare uno dei più ricchi cicli pittorici di Paolo Veronese, che qui lavorò assiduamente dal 1555 fino alla sua morte. L’edificio, la cui costruzione iniziò a metà del Quattrocento e che fu consacrato nel 1562, rappresenta un vero e proprio scrigno di arte rinascimentale.

Al suo interno, la cappella di San Girolamo custodisce un nucleo importante di opere tardo-cinquecentesche, tra cui spicca la Madonna del Parto. I recenti restauri hanno interessato anche altri dipinti della cappella, contribuendo a valorizzare l’apparato decorativo originario e ad accrescere l’interesse di studiosi e visitatori per questo prezioso sito.

Il progetto di conservazione ha beneficiato della collaborazione tra enti italiani e internazionali, tutti impegnati nella tutela del patrimonio veneziano. Questo intervento rientra in una strategia più ampia e coordinata, finalizzata a conservare e valorizzare il ricco tessuto artistico della città, riconosciuta a livello mondiale per la straordinaria qualità delle sue opere d’arte e dei suoi monumenti storici.