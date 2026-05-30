Riccardo Muti torna sul podio per la seconda edizione di "Cantare amantis est", un evento corale che riunisce oltre 3.500 coristi provenienti da ogni regione d'Italia. L'appuntamento è fissato per l'1 e 2 giugno al Pala de André di Ravenna. Quest'anno, l'iniziativa è dedicata a Don Giovanni Minzoni, sacerdote e cappellano ravennate, martire della violenza fascista nel 1923.

Muti ha ricordato la "magia" della prima edizione, quando oltre tremila voci trovarono un unico modo di sentire nel "Va pensiero", sottolineando il valore della coralità e della condivisione musicale come strumenti di unità e pace.

La manifestazione accoglie coristi sia professionisti che amatoriali, evidenziando una "naturale disponibilità al canto corale" nel Paese, risorsa spesso sottovalutata. Riprendendo Sant’Agostino, Muti ha ricordato che «cantare insieme è proprio di colui che ama, di chi coltiva il senso dell’amore, di chi si unisce nel segno superiore dell’armonia e della bellezza, perseguendo il bene comune». Questo bene comune, con la pace e la libertà, è il valore celebrato dedicando la rassegna a Don Minzoni, uomo di fede e spirito libero, impegnato per i giovani, gli operai e i poveri.

Il programma musicale e le sessioni di studio

Le giornate dell'1 e 2 giugno prevedono sessioni di studio e prove aperte al pubblico.

Lunedì 1 giugno la masterclass inizia alle 15; martedì 2 giugno sono previste due sessioni, alle 10.30 e alle 15.30, sempre al Pala de André. Il biglietto costa 10 euro (ridotto a 5 euro per gli under 18) con posto unico numerato. Il percorso musicale guidato da Muti include pagine corali di profondo significato spirituale e umano.

Tra i brani figurano l'Ave Verum Corpus di Mozart, la celebre "Casta diva" dalla Norma di Bellini, un estratto dalla Messa da Requiem di Verdi e il Prologo dal Mefistofele di Boito. Riferendosi all'Ave Verum Corpus, Muti ha osservato che «esprimerne il senso non dipende dal numero di esecutori, quanto dal rispetto dello stile che gli è proprio». I coristi affronteranno un repertorio che spazia «dalla pagina più eterea, ispirata come dal cielo, a quella più sanguigna e piena di fervore e fuoco sacro».

La soprano Maria Grazia Schiavo si unirà al coro, accompagnata al pianoforte da Davide Cavalli. Queste masterclass offriranno ai partecipanti l'opportunità di approfondire il legato della lingua italiana nella melodia, la spiritualità della musica sacra e la drammaticità della coralità operistica.

Memoria e messaggio di pace con Don Minzoni

La seconda edizione di "Cantare amantis est" rende omaggio a Don Giovanni Minzoni, figura centrale della storia italiana. Nato a Ravenna nel 1885, fu cappellano ad Argenta dopo la Prima Guerra Mondiale. Minzoni dedicò la sua attività pastorale ai giovani, agli operai e ai più deboli, opponendo sempre preghiera e bontà alle violenze che lo portarono al martirio.

Il suo esempio di uomo moderno e rivoluzionario, come sottolineato da Muti, diventa il simbolo della rassegna, che attraverso il linguaggio universale della musica lancia un messaggio di unità e pace.

Il progetto si inserisce nel contesto del Ravenna Festival, consolidando la centralità della pratica corale in Italia. Con oltre 3.500 coristi, l'iniziativa valorizza la vocazione antica e popolare del canto. Muti ha concluso che «il riunirsi sotto uno stesso gesto, in un tempo segnato da conflitti e rivolgimenti epocali, assume un intenso significato di pace e speranza». L'esperienza del coro nazionale, sotto la guida di uno dei massimi direttori, ribadisce il potenziale coesivo della musica nella società contemporanea, superando differenze culturali e religiose.