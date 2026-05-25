Circa cinquecento studenti provenienti dai conservatori di Toscana, Campania e Puglia si uniranno a Riccardo Muti e all'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini per una speciale tournée estiva. I giovani musicisti, di età compresa tra i 14 e i 33 anni, hanno risposto con entusiasmo all'invito del celebre direttore, coinvolgendo numerosi istituti delle tre regioni. Il calendario prevede tre tappe significative: il 18 luglio all'Anfiteatro degli Scavi di Pompei, il 20 luglio in Piazza Napoleone a Lucca, nell'ambito del Lucca Summer Festival, e il 22 luglio al Foro Boario di Ostuni.

Il progetto ha accolto tutte le candidature pervenute, configurandosi come un'importante opportunità sia per la formazione dei giovani musicisti sia per la valorizzazione dei luoghi storici italiani attraverso la cultura. Riccardo Muti ha evidenziato la sua visione: “Il mio invito è rivolto all’Italia più bella, perché riempia i suoi luoghi storici e li viva attraverso la cultura. Ho voluto che i musicisti della mia Orchestra Giovanile Luigi Cherubini lavorassero fianco a fianco con gli studenti dei Conservatori, senza distinzioni, perché la musica si impara soprattutto condividendo. Suonare insieme significa ascoltarsi, rispettarsi, assumersi una responsabilità comune.” Il programma musicale, scelto dal maestro, si focalizza su autori italiani che hanno reso celebre la tradizione nazionale nel mondo, tra cui Verdi, Puccini, Rossini, Mascagni, Leoncavallo, Rota e Catalani.

Muti ha concluso con un messaggio di fiducia: “Credere nella musica, oggi, significa credere nel futuro del nostro Paese.”

Istituti musicali e repertorio

Numerosi sono i conservatori e gli istituti musicali che prenderanno parte all'iniziativa. Per la Toscana: il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze, il Conservatorio “P. Mascagni” di Livorno, il Conservatorio “L. Boccherini” di Lucca, l’Istituto Superiore di Studi Musicali “R. Franci” di Siena e la Scuola di Musica di Fiesole. Dalla Campania, parteciperanno il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, il Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino, il Conservatorio “N. Sala” di Benevento, il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno e il progetto “Musica libera tutti” di Scampia.

Infine, per la Puglia: il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, il Conservatorio “N. Rota” di Monopoli, il Conservatorio “U. Giordano” di Foggia e Rodi Garganico, il Conservatorio “T. Schipa” di Lecce e il Conservatorio “G. Paisiello” di Taranto.

Il programma musicale è stato concepito per garantire la partecipazione di tutti, con una suddivisione in diversi organici orchestrali. Al centro, le composizioni dei grandi autori italiani che hanno diffuso la cultura musicale del Paese a livello globale. Ogni istituto invierà una rappresentanza di studenti, i quali avranno l'opportunità di collaborare direttamente con i musicisti della Cherubini, favorendo un prezioso dialogo generazionale e professionale sotto la direzione di Riccardo Muti.

Ostuni: una tappa di rilievo culturale

Tra le tre prestigiose sedi della tournée, il Foro Boario di Ostuni si distingue come una tappa di grande significato, sia artistico sia per la valorizzazione del territorio pugliese. L'evento, in programma il 22 luglio nell'Arena Bianca del Foro Boario, arricchisce l'offerta culturale estiva della città, frutto della sinergia tra istituzioni locali, Regione Puglia e la Fondazione Orchestra Cherubini. Questo luogo, da sempre fulcro di eventi pubblici, si conferma sempre più come uno spazio dedicato alla cultura e allo spettacolo, ospitando una manifestazione che vede la partecipazione di uno dei più illustri direttori d'orchestra a livello internazionale.

L'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, fondata da Riccardo Muti nel 2004, ha da sempre promosso la collaborazione con giovani talenti, offrendo un percorso di crescita attraverso l'esperienza orchestrale e la partecipazione a grandi eventi. Le precedenti edizioni delle tournée estive hanno già toccato numerose località italiane, riscuotendo un'ampia partecipazione e consolidando il ruolo centrale dell'istituzione nella formazione musicale giovanile. L'arena di Ostuni, conosciuta anche come Foro Boario, è da anni sede di eventi culturali di rilievo nazionale, affermandosi come un punto di riferimento nell'estate pugliese per la qualità delle proposte artistiche e il coinvolgimento della comunità.